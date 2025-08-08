जबलपुर/नरसिंहपुर : विंध्याचल की पहाड़ियों में कई ऐसे वॉटरफॉल छिपे हुए हैं जो केवल बरसात में ही नजर आते हैं. वहीं कई ऐसे वॉटरफॉल भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक वॉटरफॉल एक सोशल मीडिया क्रिएटर के ड्रोन कैमरे में कैद हुआ, जिसमें लगभग 300 फीट ऊपर से सीढ़ीनुमा संरचना में पानी गिरता नजर आ रहा है. इस बेहद मनमोहक नजारे को अभी भी स्थानीय लोगों के अलावा किसी और ने नहीं देखा था पर राधिका के कैमरे ने अब इसे दुनिया को दिखाया है.

जानें कैसे हुई इस अद्भुत वॉटरफॉल की खोज (Etv Bharat)

ऐसे हुई इस अद्भुत वॉटरफॉल की खोज

दरअसल, जबलपुर की रहने वालीं राधिका ने नरसिंहपुर के हाथी नाला इलाके के कुछ वीडियो देखे थे और इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए वे जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में पहुंची. राधिका ने बताया कि वे अपने ड्रोन कैमरे से शॉट बना रही थीं, तभी उन्हें इस झरने के अलावा दूसरा वॉटरफॉल दिखा. नीचे से दिखने में वॉटरफॉल में एक झरना दिख रहा था लेकिन जब ड्रोन कैमरो ऊपर गया तो राधिका दंग रह गई. जैसे- जैसे ड्रोन ऊपर गया झरने के ऊपर झरने दिखते ही जा रहे थे.

नौरादेही के जंगलों से लगा है ये इलाका (Photo & Video credits - Radhika Jaiswal)

जैसे 7 वॉटफॉल एकसाथ बह रहे हों

राधिका ने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसे देखकर लगता है कि यहां एक दो नहीं बल्कि पांच से 7 झरनों की श्रृंखला है. ये लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिर रहे थे और यह पूरी संरचना सीढ़ीनुमा थी, जिसमें ऊपर पहाड़ी से आने वाला झरना एक-एक करके पांच जगह पर गिर रहा था और झरना जहां गिरता वहां एक कुंड नजर आता है. हर कुंड के बाद एक दूसरा झरना शुरू हो दाता है.

ड्रोन से लिया गया शॉट (Photo & Video credits - Radhika Jaiswal)

नौरादेही के जंगलों से लगा है ये इलाका

नरसिंहपुर का यह इलाका विंध्याचल पहाड़ियों में है और यह स्थान नौरादेही अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है. जबलपुर से इस जगह की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है. जबलपुर से भोपाल रूट पर हाईवे से लगभग आधा किलोमीटर अंदर ट्रैकिंग करने के बाद इस झरने तक पहुंचा जा सकता है.

लोगों को अंदाजा नहीं कि ये कितना खूबसूरत है

राधिका जैसवाल कहती हैं, '' नीचे के झरने तक तो लोग पहुंचे थे लेकिन किसी को अंदाज नहीं था कि ऊपर यह संरचना इतनी खूबसूरत होगी. यह पूरी संरचना कुदरत ने सदियों में बनाई है.'' उनका दावा है कि ऊपर के झरनों तक पहुंचने के लिए अभी रास्ता तक नहीं है ज्यादातर लोग नीचे के झरने से ही वापस आ जाते हैं.

राधिका के कमरे में कैद हुए झरने के ऊपर 7 झरने (Photo & Video credits - Radhika Jaiswal)

राधिका का कहना है कि वह कई टूरिस्ट प्लेस पर गई हैं लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत प्राकृतिक संरचना नहीं देखी. उनका कहना है कि इसी स्थान पर एक दो नहीं बल्कि कई झरने हैं इनमें हाथी नाला और फाइव स्टेप के अलावा एक वॉटरफॉल और है.

जबलपुर का निदान वॉटफॉल्स भी हो रहा लोकप्रिय

कुछ इसी तरह के वॉटरफॉल्स जबलपुर में भी हैं, जिन्हें निदान वॉटरफॉल की श्रृंखला के रूप में जानते हैं. जबलपुर के करीब होने की वजह से यहां बहुत सारे पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन इस फाइव स्टेप वॉटरफॉल के सामने आने के बाद लोगों को प्रकृति का यह खूबसूरत नजारा भी देखने मिलेगा. हालांकि, इस स्थान पर प्रशासन को सुरक्षा के इंतजाम जरुर करने चाहिए.

जबलपुर से भोपाल वाला हाईवे अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है इस पर काम चल रहा है. इसलिए इस रास्ते पर कई प्राकृतिक स्थलों के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है. जैसे-जैसे इस रूट का काम पूरा होगा तो लोगों इन जगहों का भी पता चलेगा. हालांकि, स्थानीय लोगों के मुताबिक स्थान बेहद खतरनाक है और यहां बिना किसी स्थानीय मदद के नहीं जाना चाहिए.