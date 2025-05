ETV Bharat / state

राजस्थान में कोरोना के नए वैरिएंट की एंट्री, 2 मरीज पाए गए संक्रमित, अब तक 39 मामले आए सामने - COVID CASES

राजस्थान में कोरोना ( ETV Bharat (Symbolic) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 29, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:33 PM IST 2 Min Read

जयपुर : प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में अभी तक कोरोना के 39 केस सामने आ चुके हैं. इसके साथ ही राजस्थान में कोरोना के नए वैरिएंट की पुष्टि हुई है. दरअसल, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों के सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट आ गई है. पुणे स्थित एनआईवी लैब में भेजे गए 4 मरीजों के सैंपल में से 2 में XFG और LF.7.9 के 2 केस मिले हैं. बताया जा रहा है कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इन दिनों इन दोनों वैरिएंट के केस ज्यादा आ रहे हैं. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि ये स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक नहीं है. लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ के एरिया में जा रहे बच्चों, बुजुर्गों और किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को मास्क का उपयोग करना चाहिए, ताकि बचाव हो सके. हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में इस साल अब तक कुल 39 केस सामने आ चुके हैं. एक मरीज की मौत इस बीमारी से हुई है. जिलेवार रिपोर्टे देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर में 17 केस आए हैं, जबकि जोधपुर में 6, उदयपुर में 4, डीडवाना में 3, बीकानेर, अजमेर में 2-2, दौसा, बालोतरा, फलौदी, सवाई माधोपुर और एक अन्य जगह एक-एक केस मिले हैं. पढ़ें. : कोरोना से 16 दिन का बच्चा पॉजिटिव, अभी तक 32 मामले आए सामने, अलर्ट मोड पर एसएमएस अस्पताल

Last Updated : May 29, 2025 at 4:33 PM IST