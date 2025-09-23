ETV Bharat / state

कुल्लू-मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी, दिन में इतने घंटे रहेगा चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद

बरसात में चंडीगढ़-मनाली एनएच कई जगह बह गया था. इसकी मरम्मत का कार्य जारी है. अब मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है.

बरसात में जगह जगह बह गया है चंडीगढ़ मनाली एनएच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:26 PM IST

कुल्लू: भारी प्राकृतिक आपदा के चलते कुल्लू से मनाली के बीच चंडीगढ़-मनाली एनएच कई जगह बह गया था. कुल्लू से मनाली तक इसे बहाल करने का काम किया जा रहा है. सड़क मार्ग का मरम्मत एवं विस्तार कार्य प्रगति पर है. इसे ध्यान में रखते हुए अस्थायी यातायात प्रबंधन के तहत जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने यहां ट्रैफिक प्लान के लिये आदेश जारी किए हैं.

ट्रैफिक प्लान के तहत रायसन-मनाली (राइट बैंक रोड) प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि में समस्त यातायात कुल्लू-मनाली के बीच लेफ्ट बैंक रोड (रायसन होकर) से संचालित होगा. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक राइट बैंक रोड केवल कुल्लू से मनाली की ओर एकतरफा यातायात के लिए खुला रहेगा. इस दौरान राइट बैंक से होकर पतलीकूहल-कलाथ के बीच केवल स्थानीय वाहनों को दोनों दिशाओं में मनाली की तरफ आवाजाही की अनुमति होगी. रायसन से आलू ग्राउंड तक 50 मिनट का समय लगता है. ऐसे में रायसन में सायं साढ़े 4 बजे और आलू ग्राउंड से सायं 5:20 पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिये बंद रहेगा.

कुल्लू-मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी
कुल्लू-मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी (ETV Bharat)

मरम्मत के चलते आवाजाही बंद

शाम 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पूरी तरह मरम्मत एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा. इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को अनुमति होगी और शेष यातायात लेफ्ट बैंक रोड से होगा. रात्रि 9:30 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एकतरफा यातायात बहाल रहेगा. इस अवधि में भी पतलीकूहल से कलाथ तक के स्थानीय वाहनों को दोनों ओर आवागमन की सुविधा होगी.

रायसन से 15 मील (डोहलुनाला) तक सड़क दोतरफा यातायात के लिए खुली रहेगी. इसके बाद तय समयानुसार वाहनों को 15 मील और आलू ग्राउंड पर रोककर नियंत्रित ढंग से आगे भेजा जाएगा. 15 मील से आलू ग्राउंड तक 15 से 20 मिनट का समय लगता है. 15 मील में वाहन सायं 4:50 और आलू ग्राउंड में सायं 5:10 पर रोक दिये जायेंगे. फिर इन्हें रात को 9:30 बजे के बाद मनाली की तरफ जाने की अनुमति मिलेगी.

