कुल्लू-मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी, दिन में इतने घंटे रहेगा चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद

बरसात में जगह जगह बह गया है चंडीगढ़ मनाली एनएच ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारी प्राकृतिक आपदा के चलते कुल्लू से मनाली के बीच चंडीगढ़-मनाली एनएच कई जगह बह गया था. कुल्लू से मनाली तक इसे बहाल करने का काम किया जा रहा है. सड़क मार्ग का मरम्मत एवं विस्तार कार्य प्रगति पर है. इसे ध्यान में रखते हुए अस्थायी यातायात प्रबंधन के तहत जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने यहां ट्रैफिक प्लान के लिये आदेश जारी किए हैं. ट्रैफिक प्लान के तहत रायसन-मनाली (राइट बैंक रोड) प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि में समस्त यातायात कुल्लू-मनाली के बीच लेफ्ट बैंक रोड (रायसन होकर) से संचालित होगा. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक राइट बैंक रोड केवल कुल्लू से मनाली की ओर एकतरफा यातायात के लिए खुला रहेगा. इस दौरान राइट बैंक से होकर पतलीकूहल-कलाथ के बीच केवल स्थानीय वाहनों को दोनों दिशाओं में मनाली की तरफ आवाजाही की अनुमति होगी. रायसन से आलू ग्राउंड तक 50 मिनट का समय लगता है. ऐसे में रायसन में सायं साढ़े 4 बजे और आलू ग्राउंड से सायं 5:20 पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिये बंद रहेगा. कुल्लू-मनाली तक नया ट्रैफिक प्लान जारी (ETV Bharat)