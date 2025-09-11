ETV Bharat / state

शनिवार को स्कूल संचालन का नया आदेश, शिक्षा विभाग ने समय किया तय

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शनिवार को स्कूलों के संचालन के लिए नई समय सारिणी तय की गई है.

CHHATTISGARH SCHOOL TIMING
छत्तीसगढ़ स्कूल टाइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए शनिवार को स्कूल संचालन के संबंध में नया आदेश जारी किया है. मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अब शनिवार को शालाओं का समय अलग-अलग पाली के अनुसार निर्धारित रहेगा. आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 10 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी.

शिक्षा विभाग का आदेश: शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शनिवार को स्कूलों के संचालन के लिए नई समय सारिणी तय की गई है. यह व्यवस्था प्रदेशभर की सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त शालाओं पर लागू होगी. आदेश में यह भी उल्लेख है कि शनिवार के दिन स्कूल संचालन से संबंधित पूर्व में जारी अन्य नियम और आदेश यथावत रहेंगे, केवल समय में बदलाव किया गया है.

School Operation on Saturday
शिक्षा विभाग का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक पाली में संचालित शालाओं का समय: जिन शालाओं में केवल एक ही पाली में पढ़ाई होती है, वहां शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी. यह समय तय करने का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को सप्ताहांत में थोड़ी राहत देना है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों और विद्यार्थियों को भी आराम मिल सके.

दो पाली में संचालित शालाओं का समय:प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल दो पालियों (Shifts) में संचालित होते हैं. ऐसे स्कूलों के लिए शनिवार को अलग-अलग समय तय किया गया है. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाएं शनिवार को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक चलेंगी. हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी. इस तरह दो पाली वाले स्कूलों में कक्षाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और पालीवार व्यवस्था के कारण छात्रों को असुविधा भी नहीं होगी.

आदेश की कॉपी भेजी गई: शिक्षा विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारियों, सचिव और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भेजी है ताकि सभी अधिकारी और संबंधित संस्था नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सकें.

नए आदेश के लागू होने से अब प्रदेशभर के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शनिवार का समय बदल जाएगा. एक पाली वाले स्कूलों में सुबह की पाली चलेगी, जबकि दो पाली वाले स्कूलों में प्राथमिक शालाएं दोपहर में और हाई स्कूल-हायर सेकेंडरी सुबह संचालित होंगी. यह बदलाव शिक्षा सत्र 2025-26 में लागू रहेगा और शनिवार के दिन स्कूल संचालन की नई व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी.

रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम क्षतिग्रस्त, 5 फ्लाइट्स डायवर्ट
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी बनाने की प्रक्रिया शुरू, 7 आधिकारियों की बनी टीम, जानिए क्या होगा नियम
मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट अब 75 करोड़, कोरबा में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और सुनालिया चौराहे पर बनेगा पुल

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभागCG SCHOOL EDUCATION DEPARTMENTSATURDAY SCHOOL TIMING CGशनिवार स्कूल संचालनCHHATTISGARH SCHOOL TIMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.