ETV Bharat / state

शनिवार को स्कूल संचालन का नया आदेश, शिक्षा विभाग ने समय किया तय

शिक्षा विभाग का आदेश: शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शनिवार को स्कूलों के संचालन के लिए नई समय सारिणी तय की गई है. यह व्यवस्था प्रदेशभर की सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त शालाओं पर लागू होगी. आदेश में यह भी उल्लेख है कि शनिवार के दिन स्कूल संचालन से संबंधित पूर्व में जारी अन्य नियम और आदेश यथावत रहेंगे, केवल समय में बदलाव किया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए शनिवार को स्कूल संचालन के संबंध में नया आदेश जारी किया है. मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अब शनिवार को शालाओं का समय अलग-अलग पाली के अनुसार निर्धारित रहेगा. आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 10 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी.

एक पाली में संचालित शालाओं का समय: जिन शालाओं में केवल एक ही पाली में पढ़ाई होती है, वहां शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी. यह समय तय करने का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को सप्ताहांत में थोड़ी राहत देना है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों और विद्यार्थियों को भी आराम मिल सके.

दो पाली में संचालित शालाओं का समय:प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल दो पालियों (Shifts) में संचालित होते हैं. ऐसे स्कूलों के लिए शनिवार को अलग-अलग समय तय किया गया है. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाएं शनिवार को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक चलेंगी. हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी. इस तरह दो पाली वाले स्कूलों में कक्षाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और पालीवार व्यवस्था के कारण छात्रों को असुविधा भी नहीं होगी.

आदेश की कॉपी भेजी गई: शिक्षा विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारियों, सचिव और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भेजी है ताकि सभी अधिकारी और संबंधित संस्था नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सकें.

नए आदेश के लागू होने से अब प्रदेशभर के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शनिवार का समय बदल जाएगा. एक पाली वाले स्कूलों में सुबह की पाली चलेगी, जबकि दो पाली वाले स्कूलों में प्राथमिक शालाएं दोपहर में और हाई स्कूल-हायर सेकेंडरी सुबह संचालित होंगी. यह बदलाव शिक्षा सत्र 2025-26 में लागू रहेगा और शनिवार के दिन स्कूल संचालन की नई व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी.