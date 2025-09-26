मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए काम की खबर, अब AI बेस्ड सिस्टम से कर सकेंगे मधुमक्खियों की देखभाल, जानिए क्या है तरीका
आईआईटी दिल्ली के आई-हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स ने बनाई है ये नई तकनीक, मधुमक्खियों की सुरक्षा और कृषि उत्पादन में होगी बढ़ोतरी
Published : September 26, 2025 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है. किसानों को अब मधुमक्खी की देखभाल करना और आसान हो जाएगा. इसके लिए “बीवाइज-फ्रेंड्स ऑफ बी” ने एआई-सक्षम स्मार्ट बी-कीपिंग सिस्टम बनाया है.
इस स्मार्ट सिस्टम में सेंसर और सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हैं, जो बी-बॉक्स में मधुमक्खी की छत्तों की रियल-टाइम निगरानी करता है. इसके माध्यम से किसानों को एक साथ सैकड़ों बी-बॉक्स में रखे मधुमक्खियों के स्वास्थ्य, तापमान, नमी और गतिविधियों की जानकारी कहीं भी बैठे मिल जाएगी. यह किसानों को परागण की क्षमता बढ़ाने और शहद उत्पादन में सुधार करने में भी मदद करता है.
यह तकनीक आईआईटी दिल्ली के आई-हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स (IHFC) के स्टार्टअप में प्रदर्शित किया गया. “बीवाइज-फ्रेंड्स ऑफ बी” का लक्ष्य देशी मधुमक्खी प्रजातियों की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए स्थायी समाधान देना है. इस तकनीक से मधुमक्खियों की मृत्यु दर कम होगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा.
जानिए कैसे आया आइडिया
रेड माउंटेन सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सृजन कोटुम ने बताया कि मधुमक्खी पालकों को एक साथ सैकड़ों बी-बॉक्स को निगरानी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में कई बार बी-बॉक्स की सही से निगरानी नहीं होने पर मधुमक्खियां की मौत हो जाती थी. इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बी-बॉक्स बनाया गया. उन्होंने बताया कि बी-बॉक्स को बांस से बनाया गया है.
ऐसे काम करता है यह उपकरण
बांस न केवल पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि नमी और तापमान को भी संतुलित रखता है. इससे मधुमक्खियों को सुरक्षित और प्राकृतिक माहौल मिलता है. इसमें सेंसर और सोलर पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मौजूद हैं, जो मधुमक्खियों के व्यवहार, गतिविधि और स्वास्थ्य की रियल-टाइम निगरानी करते हैं. इसे हम एप्लीकेशन की मदद से कहीं भी बैठे हुए देख सकते हैं इसमें इस्तेमाल हुए एआई तकनीक की मदद से इन आंकड़ों का विश्लेषण कर समय रहते चेतावनी दी जाती है.
किसानों और कृषि के लिए लाभकारी: सृजन कोटुम ने बताया कि यह तकनीक खासतौर पर भारत की देशी मधुमक्खियों और विविध जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इससे न केवल शहद उत्पादन बढ़ेगा बल्कि फसलों की परागण क्षमता भी मजबूत होगी और फसलों की पैदावार भी बेहतर होगी. यह किसानों की आय बढ़ाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देशभर में अब तक 2,29,409 मधुमक्खी बक्से वितरित की हैं. इस पहल से शहद उत्पादन को बढ़ावा मिला है और अब तक लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा चुका है. इससे हजारों मधुमक्खी पालकों को आर्थिक लाभ हुआ है और उन्हें लगभग 325 करोड़ रुपये की आय हुई है.
वित्त वर्ष 2024-25 में केवीआईसी से जुड़े मधुमक्खी पालकों ने न केवल घरेलू बाजार को शहद मुहैया कराया, बल्कि विदेशो में भी शहद को पहुंचाया. इस दौरान करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य का शहद विदेशों में निर्यात किया गया. यह उपलब्धि न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है, बल्कि भारत की ‘मीठी क्रांति’ को भी गति प्रदान कर रही है.
