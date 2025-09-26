ETV Bharat / state

मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए काम की खबर, अब AI बेस्ड सिस्टम से कर सकेंगे मधुमक्खियों की देखभाल, जानिए क्या है तरीका

बंपर मुनाफा दे रहा है एआई-सक्षम स्मार्ट बी-कीपिंग सिस्टम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 26, 2025 at 1:43 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है. किसानों को अब मधुमक्खी की देखभाल करना और आसान हो जाएगा. इसके लिए “बीवाइज-फ्रेंड्स ऑफ बी” ने एआई-सक्षम स्मार्ट बी-कीपिंग सिस्टम बनाया है. इस स्मार्ट सिस्टम में सेंसर और सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हैं, जो बी-बॉक्स में मधुमक्खी की छत्तों की रियल-टाइम निगरानी करता है. इसके माध्यम से किसानों को एक साथ सैकड़ों बी-बॉक्स में रखे मधुमक्खियों के स्वास्थ्य, तापमान, नमी और गतिविधियों की जानकारी कहीं भी बैठे मिल जाएगी. यह किसानों को परागण की क्षमता बढ़ाने और शहद उत्पादन में सुधार करने में भी मदद करता है. यह तकनीक आईआईटी दिल्ली के आई-हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स (IHFC) के स्टार्टअप में प्रदर्शित किया गया. “बीवाइज-फ्रेंड्स ऑफ बी” का लक्ष्य देशी मधुमक्खी प्रजातियों की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए स्थायी समाधान देना है. इस तकनीक से मधुमक्खियों की मृत्यु दर कम होगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा. रेड माउंटेन सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सृजन कोटुम ने दी जानकारी (ETV Bharat) जानिए कैसे आया आइडिया

रेड माउंटेन सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सृजन कोटुम ने बताया कि मधुमक्खी पालकों को एक साथ सैकड़ों बी-बॉक्स को निगरानी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में कई बार बी-बॉक्स की सही से निगरानी नहीं होने पर मधुमक्खियां की मौत हो जाती थी. इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बी-बॉक्स बनाया गया. उन्होंने बताया कि बी-बॉक्स को बांस से बनाया गया है.