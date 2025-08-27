ETV Bharat / state

बिहार में बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का तबादला, यहां देखिए लिस्ट - ARARIA POLICE

अररिया पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने 17 थानों में नये थानाध्यक्षों की नियुक्ति की है.

Araria POLICE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read

अररिया: बिहार के अररिया में मंगलवार को बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का तबादला हुआ है. जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और रिक्त पदों पर थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की गई है. पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापन जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में जिले के 17 थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की गई है.

तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति: गौरतलब है कि पिछले दिनों लंबे समय से जिले में जमे 31 पुलिस पदाधिकारियों का जोन तबादला हुआ था. जिसके बाद से जिले के कई थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त था. नरपतगंज और भरगामा जैसै महत्वपूर्ण थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है. इन क्षेत्रों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए तेज-तर्रार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके.

Araria POLICE
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी लिस्ट (ETV Bharat)

संजय कुमार बनें नरपतगंज थानाध्यक्ष: जारी आदेश के अनुसार प्रभारी विधि शाखा पुलिस कार्यालय में पदस्थापित इंस्पेक्टर संजय कुमार को नरपतगंज थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महलगांव थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार को भरगामा थानाध्यक्ष बनाया है.

इन्हें मिली ये जिम्मेदारी: ताराबाड़ी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रेमचंद कुमार को यातायात थानाध्यक्ष, बरदाहा थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार मोर्या को कुर्साकांटा थानाध्यक्ष और डीआईयू शाखा में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कुमार को सिकटी थानाध्यक्ष बनाया गया है.

महिला पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति: महिला थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पूजा कुमारी 2 को एससी/एसटी थानाध्यक्ष, भरगामा थाना के अपर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक मिथलेश कुमार को बरदाहा थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, पुलिस कार्यालय जनशिकायत कोषांग प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार को बसमतिया थानाध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार को फुलकाहा थानाध्यक्ष बनाया गया है.

पुलिस अवर निरीक्षक नवदीप कुमार गुप्ता को बैरगाछी थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार को सोनामनी गोदाम थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक ब्रजेश कुमार को महलगांव थानाध्यक्ष और पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम प्रकाश शर्मा को कुआड़ी थानाध्यक्ष बनाया गया है. पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार 2 को घुरना थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक राजवीर कुमार साहु को बथनाहा थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार को बौंसी थानाध्यक्ष और पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार को ताराबाड़ी थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ये भी पढ़ें-

चुनाव से पहले बिहार में ताबड़तोड़ ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार में फिर से IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में बड़े पैमाने पर IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट


अररिया: बिहार के अररिया में मंगलवार को बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का तबादला हुआ है. जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और रिक्त पदों पर थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की गई है. पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापन जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में जिले के 17 थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की गई है.

तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति: गौरतलब है कि पिछले दिनों लंबे समय से जिले में जमे 31 पुलिस पदाधिकारियों का जोन तबादला हुआ था. जिसके बाद से जिले के कई थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त था. नरपतगंज और भरगामा जैसै महत्वपूर्ण थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है. इन क्षेत्रों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए तेज-तर्रार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके.

Araria POLICE
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी लिस्ट (ETV Bharat)

संजय कुमार बनें नरपतगंज थानाध्यक्ष: जारी आदेश के अनुसार प्रभारी विधि शाखा पुलिस कार्यालय में पदस्थापित इंस्पेक्टर संजय कुमार को नरपतगंज थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महलगांव थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार को भरगामा थानाध्यक्ष बनाया है.

इन्हें मिली ये जिम्मेदारी: ताराबाड़ी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रेमचंद कुमार को यातायात थानाध्यक्ष, बरदाहा थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार मोर्या को कुर्साकांटा थानाध्यक्ष और डीआईयू शाखा में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कुमार को सिकटी थानाध्यक्ष बनाया गया है.

महिला पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति: महिला थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पूजा कुमारी 2 को एससी/एसटी थानाध्यक्ष, भरगामा थाना के अपर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक मिथलेश कुमार को बरदाहा थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, पुलिस कार्यालय जनशिकायत कोषांग प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार को बसमतिया थानाध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार को फुलकाहा थानाध्यक्ष बनाया गया है.

पुलिस अवर निरीक्षक नवदीप कुमार गुप्ता को बैरगाछी थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार को सोनामनी गोदाम थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक ब्रजेश कुमार को महलगांव थानाध्यक्ष और पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम प्रकाश शर्मा को कुआड़ी थानाध्यक्ष बनाया गया है. पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार 2 को घुरना थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक राजवीर कुमार साहु को बथनाहा थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार को बौंसी थानाध्यक्ष और पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार को ताराबाड़ी थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ये भी पढ़ें-

चुनाव से पहले बिहार में ताबड़तोड़ ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार में फिर से IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में बड़े पैमाने पर IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट


For All Latest Updates

TAGGED:

ARARIA NEWSBIHAR NEWSअररिया में थानाध्यक्षों की नियुक्तिARARIA POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.