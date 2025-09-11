ETV Bharat / state

सुकमा के धुर नक्सल क्षेत्र तुमालभट्टी में खुला नया सुरक्षा कैंप, विकास का होगा विस्तार

नक्सल प्रभावित सुकमा में फोर्स का नया कैंप खुला है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

NAXAL AFFECTED SUKMA
सुकमा के धुर नक्सल क्षेत्र में नया फोर्स कैंप (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश के प्रमुख नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है. उत्तर बस्तर कांकरे, कोंडागांव, बीजापुर,दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिले बेहद नक्सल प्रभावित जिले हैं. बीते दो साल से बस्तर में फोर्स की तरफ से लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. नक्सली मोर्चे पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है. दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से नई नक्सल पुनर्वास नीति का तेजी से विस्तार हो रहा है. इससे कई नक्सली इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं. नियद नेल्लानार योजना, लोन वर्राटू अभियान और अन्य अभियान के जरिए नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है. इस कड़ी में सुकमा के धुर प्रभावित नक्सल क्षेत्र तुमालभट्टी में नया सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ है.

नियद नेल्लानार योजना के तहत खुला कैंप: सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि नक्सल प्रभावित सुदूर अंचल ग्राम तुमालभट्टी (जिला सुकमा) में पुलिस प्रशासन ने एक और रणनीतिक सफलता दर्ज की है. छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है. इस कैंप को स्थापित करने में सुरक्षा बलों ने भारी बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

यह कदम माओवादियों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ ग्रामीणों को शांति और विकास की नई दिशा देगा. साल 2024 से अब तक सुकमा जिले में कुल 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं. इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप सुकमा में अब तक 518 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 63 नक्सली मारे गए हैं और 447 को गिरफ्तार किया जा चुका है- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

कोंटा से किस्टाराम के बीच होगी कनेक्टिविटी: सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने इस कैंप के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह कैंप कोंटा से किस्टाराम को सीधे जोड़ने की दिशा में अहम साबित होगा. अब इस मार्ग की दूरी आधी हो जाएगी, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ेगी. कैंप की स्थापना से क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण मजबूत होगा और ग्रामीणों को सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पीडीएस जैसी मूलभूत सुविधाओं से सीधा लाभ मिलेगा.

सुकमा: भूमकाल सेनानी के गांव में लोगों का हंगामा, अधूरी सड़क पर फूटा गुस्सा

दंतेवाड़ा आईईडी ब्लास्ट में दो सुरक्षाकर्मी घायल, एरिया डोमिनेशन के दौरान हुआ धमाका

दंडकारण्य की कमान हिड़मा को, देवजी नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी, बस्तर आईजी बोले- कोई फर्क नहीं पड़ेगा

नारायणपुर में नक्सलियों के स्लीपर सेल के 16 माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW SECURITY CAMP IN BASTARNAXAL AFFECTED SUKMASUKMA SP KIRAN CHAVANनक्सल प्रभावित बस्तर संभागSECURITY CAMP IN TUMALBHATTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.