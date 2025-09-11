ETV Bharat / state

सुकमा के धुर नक्सल क्षेत्र तुमालभट्टी में खुला नया सुरक्षा कैंप, विकास का होगा विस्तार

सुकमा के धुर नक्सल क्षेत्र में नया फोर्स कैंप ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 11, 2025 at 4:22 PM IST 3 Min Read