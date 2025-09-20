ETV Bharat / state

सुकमा के मैता में नया सुरक्षा कैंप, नियद नेल्लानार योजना से कई गांवों का विकास

सुकमा: कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मैता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के अभाव से जूझता रहा है. लेकिन अब जिला पुलिस प्रशासन ने यहां नया सुरक्षा कैंप स्थापित कर ग्रामीणों की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दी है. यह पहल छत्तीसगढ़ शासन की "नियद नेल्लानार" योजना के तहत हुई है, जिसका मकसद सबसे दूरस्थ और संवेदनशील गांवों तक शांति, सुरक्षा और विकास पहुंचाना है.

सुकमा के अंतिम छोर में कैंप: 19 सितंबर 2025 को कैंप की स्थापना की गई. यह केवल सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए राहत और विकास का नया द्वार भी है. कैंप खुलने से अब मैता और आसपास के गांवों के लोग भयमुक्त वातावरण में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी पाएंगे.

नियद नेल्लानार योजना के तहत बना कैंप: ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब उन्हें सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीडीएस दुकानों से राशन, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं तक सीधी पहुंच मिलेगी. अभी तक नक्सल प्रभाव और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ग्रामीणों को इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था. कैंप की स्थापना से विकास कार्य तेजी से होंगे और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचेगा.

कैंप खुलने से कई गांवों का होगा विकास: इसके साथ ही कोंटा-गोलापल्ली-किस्टाराम मार्ग पर संपर्क भी मजबूत होगा. दूरी आधी होने से ग्रामीणों का बाजार और अस्पतालों तक आना-जाना आसान होगा. इससे व्यापार, रोजगार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.