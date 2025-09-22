बीजापुर के अति नक्सल प्रभावित इलाके में खुला नया सुरक्षा कैंप, SP बोले- गांव में ही मिलेगी मूलभूत सुविधाएं
नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के गांव पेद्दाकोरमा में कैंप खोला गया है. इससे आसपास के कई गांव का विकास तेज होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2025 at 1:28 PM IST
बीजापुर: जिले के एक गांव में नया कैंप खोला गया है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के उद्देश्य से “नियद नेल्ला नार” योजना चल रही है. इसी के तहत 16 सितम्बर 2025 को बीजापुर जिले के अति नक्सल प्रभावित ग्राम पेददाकोरमा में कैंप की स्थापना की गई. इसकी जानकारी SP ने ETV भारत को दी.
बेहद दुर्गम इलाके में खुला कैंप: थाना बीजापुर का पेद्दाकोराम घने जंगलों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बरसाती मौसम के कारण बेहद दुर्गम इलाका माना जाता है. इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने साहस और धैर्य का दिखाते हुए कैंप की स्थापना की है.
पेद्दाकोरमा में सुरक्षा एवं जन - सुविधा कैम्प की स्थापना की गई है. ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उनके गांव में ही मिल सके इसके लिए कैंप स्थापित किया गया है. साथ ही माओवादी के खात्मे एवं विकास की गति को भी कैंप तेज करेगा- डॉ जितेन्द्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक
मूलभूत सुविधा के लिए होगी आसानी: यह कैंप केवल सुरक्षा के नजर से ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों के विकास के लिए भी मददगार होगा. नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है. अब क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पुल-पुलिया, मोबाइल नेटवर्क, आंगनबाड़ी केंद्र और पीडीएस दुकान जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा.
बीजापुर में एक साल में 37 कैंप खुले: पेददाकोरमा समेत आसपास के पदेड़ा, पालनार, मुनगा जैसे गांव भी अब सड़क नेटवर्क से जोड़े जा सकेंगे. इस पहल से न केवल व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास का भी मार्ग मिलेगा. वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 37 सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं.
कैंप खुलने से क्या क्या फायदा?
- 496 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया
- 195 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए
- 918 नक्सली गिरफ्तार किए गए.
- मूलभूत सुविधा के साथ मोबाइल टावर जैसी योजनाओं का तीव्र विस्तार हुआ.
ग्रामीणों ने भी किया स्वागत: पेददाकोरमा एवं आसपास के ग्रामीणों ने सुरक्षा कैम्प की स्थापना का स्वागत किया है. लोगों का मानना है कि अब उनके जीवन में शांति और विकास की नई दिशा तय होगी. सालों से माओवादी डर के साए में जी रहे इन ग्रामीणों के लिए यह पहल उम्मीद की किरण साबित हो रही है.
इसमें विशेष रूप से बस्तर रेंज IG सुन्दरराज पी, बस्तर SP, CRPF की अलग अलग बटालियन समेत पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा.