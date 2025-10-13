ETV Bharat / state

सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ किलेबंदी, वंजलवाही में नया सुरक्षा कैंप स्थापित

नक्सल प्रभावित जिलों और इलाकों में लगातार स्थापित किए जा रहे कैंपों से नक्सली दहशत में हैं.

NEW SECURITY CAMP ESTABLISHED
वंजलवाही में नया सुरक्षा कैंप स्थापित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 7:49 PM IST

सुकमा: जैसे जैसे माओवादियों के खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है वैसे वैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज किया जा रहा है. इसी कड़ी में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा के सुदूर ग्रामीण अंचल वंजलवाही में नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया. नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित होने से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कामों में तेजी आएगी. लंबे वक्त से इलाके में नक्सलियों का खौफ लोगों के दिलों में घर कर चुका था. जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के बीच अपनी पैठ बनाई और नया सुरक्षा कैंप यहां स्थापित किया. गांव वालों में भी अब विश्वास जगा है कि पुलिस कैंप के बन जाने से उनके गांवों तक विकास का काम पहुंचेगा.

वंजलवाही में स्थापित हुआ नया पुलिस कैंप: माओवाद का अंत और नक्सली समस्या के स्थायी समाधान के लिए विष्णु देव साय सरकार ने नियद नेल्लानार योजना शुरु की है. इसी योजना के तहत नए सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है. वंजलवाही कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था. लेकिन फोर्स ने यहां सुरक्षा कैंप स्थापित कर उनको बैकफुट पर ला दिया है.

यहां होता था नक्सलियों का गढ़: वंजलवाही की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था. इसी का फायदा उठाकर नक्सली इसे अपना गढ़ बनाए हुए थे. जवानों ने सुकमा के वंजलवाही में उनके गढ़ में जाकर सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिया है. अब चौबीसों घंटे यहां जवानों की मौजूदगी से नक्सलियों का मूवमेंट पूरी तरह से थम जाएगा.

विकास के कामों में आएगी तेजी: वंजलवाही में सुरक्षा कैंप स्थापित हो जाने से कोंटा-गोलापल्ली-किस्टाराम मार्ग से ये इलाका सीधा जुड़ जाएगा. सुरक्षा बलों को यहां से होकर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी. ग्रामीणों को भी आने जाने में सहूलियत होगी. ग्रामीणों को पहले गोलापल्ली और किस्टाराम जाने में जितना वक्त लगता था उसका आधा वक्त अब लगेगा. कैंप के चलते इलाके में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं बढेगी. मोबाइल नेटवर्क जो पहले वीक हुआ करता था अब उसका सिग्नल टावर से स्ट्रांग होगा. फोन कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी. लोग आसानी से कहीं भी बात कर सकेंगे. माओवादियों के मूवमेंट की जानकारी भी आसानी से जवानों को मिल सकेगी. विकास के कामों तेजी आने से रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, बेरोजगारी दर में कमी आएगी. स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी कामयाबी: सुरक्षा बलों की यह पहल माओवादियों के विरुद्ध एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है. आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी, डीआईजी दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप, एसपी सुकमा किरण चव्हाण, एएसपी (ऑप्स) रोहित शाह और एएसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में ये सफलता जवानों को मिली.

अबतक 20 नए सुरक्षा कैंप बने: वर्ष 2024 से अब तक सुकमा जिले में कुल 20 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं. इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते डेढ़ वर्षों में ही 518 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 64 माओवादी मारे गए और 451 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में अब भय नहीं, बल्कि विश्वास और विकास का दौर शुरू हो चुका है. वंजलवाही में सुरक्षा कैंप की स्थापना से ग्रामीणों में खुशी की भी लहर है. अब यहां के बच्चे स्कूल जा सकेंगे, महिलाएं बिना डर के बाजार जा सकेंगी.

