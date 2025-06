ETV Bharat / state

तीन दिन में उखड़ी नई सड़क, अनुभवहीन ठेकेदार को मिला था काम, जिम्मेदारों ने कार्रवाई की कही बात - NEW ROAD UPROOTED IN THREE DAYS

June 17, 2025