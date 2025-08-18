खैरथल : किशनगढ़बास कस्बे में आदर्श कॉलोनी में ड्रम के अंदर युवक की लाश मिलने के मामले में आरोपियों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हुई हैं. इस पूरे मामले में मकान मालिक का बेटा और मृतक की पत्नी और तीन बच्चे वारदात के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश में टीम लगी हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी को रील्स बनाने का शौक था. उसके सोशल मीडिया पर पति के साथ भी कई वीडियो डाल रखी है.

किशनगढ़बास डीएसपी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि रविवार को किशनगढ़बास कस्बे में प्लास्टिक के ड्रम में युवक का शव मिला था. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में लगाई गई है. इस पूरे मामले में मकान मालिक का बेटा जितेंद्र कुमार और मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता अपने बच्चों सहित फरार है. इनकी तलाश में पुलिस की चार टीमें राजस्थान और यूपी में अगल-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही थी. मृतक की पत्नी का एक सोशल मीडिया अकांउट भी बना हुआ है, उसकी भी जांच की जा रही है.

किशनगढ़बास डीएसपी राजेन्द्र सिंह. (ETV Bharat khairthal)

पढ़ें. नीले ड्रम ने फिर डराया...किशनगढ़बास में छत पर ड्रम में मिला किराएदार युवक का शव, गलाने के लिए डाला नमक

मकान मालिक के बेटे ने घरवालों को भी गुमराह किया : मकान मालकिन मिथलेश ने बताया कि डेढ़ महीने पहले बेटा जितेंद्र हंसराम के परिवार को अपने यहां किराए के लिए लेकर आया था. जितेंद्र ने अपने पिता राजेश शर्मा को हंसराम और उसकी पत्नी का नाम गलत बताया था. उसने हंसराम का नाम सूरज बताया, जबकि पत्नी लक्ष्मी का नाम सुनीता बताया. घर वालों को आज भी इनके नाम सूरज और सुनीता ही पता हैं.

पुलिस को आधार कार्ड मिला : जितेंद्र की मां मिथलेश ने बताया कि बेटा जितेंद्र और हंसराम भिंडूसी गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करते थे. जितेंद्र मुनीम था. हंसराम और उसकी पत्नी वहीं पर मजदूरी करते थे. जितेंद्र और हंसराम दोस्त की तरह रहते थे. बारिश होने की वजह से ईंट भट्टे का काम रुक गया था, इसलिए हंसराम और उसके परिवार को बेटा जितेंद्र किराए पर रहने के लिए घर लेकर आया. वो घर की छत पर एक कमरे में रहते थे और 1500 रुपए किराया देते थे.

पूरा मामला 17 अगस्त का है, जहां मकान मालकिन मिथलेश ने छत पर ड्रम से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी थी. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो छत पर बने कमरे में नीला ड्रम रखा था. ड्रम में युवक का शव पड़ा मिला. शव पर नमक डाल रखा था. जांच में सामने आया कि हंसराम का धारदार हथियार से गला काटा गया था.