अमेरिकी युवती को शादी का झांसा देने के मामले में नया खुलासा, जानिए आरोपी पीड़िता से किस तरह ठगता था रुपए - cheating on the pretext of marriage

अमेरिकी युवती को शादी का झांसा देने के मामले में नया खुलासा (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर) अजमेर. अमेरिकी युवती को शादी का झांसा देकर आरोपी मानव सिंह राठौड़ ने उसकी अस्मत ही तार तार नही की, बल्कि पीड़िता को विश्वास में लेकर उससे लाखों रूपये भी हड़प लिए. खास बात यह है कि फेसबुक पर आरोपी के साथ महिला की देखकर पीड़िता ने मैसेंजर पर चैट कर पूछा तो आरोपी ने अपनी ही पत्नी को रिश्ते में बहन बताया था. साथ ही खुद को परंपरावादी और शाकाहारी बताकर उसने अमेरिकी युवती को प्रेम जाल में फांसा था. दरअसल अमेरिकी युवती भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित थी. शुक्रवार को पुलिस में उन सभी घटनास्थल की तस्दीक की है. साथ ही एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं. मामले में जांच कर रहे डीवाईएसपी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने बयान में बताया है कि अलग- अलग होटल में रहकर उसके साथ आरोपी ने रेप किया है. लिहाजा मौका तस्दीक के लिए पुलिस ने उन सभी होटलों में जाकर पड़ताल की है. साथ ही एफएसएल टीम ने होटल के कमरों से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ होटलों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं. वहीं होटल कर्मियों के बयान भी लिए हैं. उन्होंने बताया कि 14 से 18 अप्रैल तक पीड़िता अजमेर के एक होटल में ठहरी थी. इसके अलावा अलग -अलग होटलों में भी वह ठहरी थी. साथ ही आरोपी के घर पर भी रुकी थी. उन सभी जगह पर तस्दीक की कार्रवाई की जा है. उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है. साथ ही पीड़िता के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाए गए हैं. पढ़ें: शादी का झांसा देकर US की महिला से रेप, बूंदी के महिला थाने में एफआईआर दर्ज - rape with american girl