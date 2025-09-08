ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 20 IPS अफसरों के तबादले, धार और अशोक नगर को मिले नए SP

भोपाल: राज्य शासन ने 18 डीआईजी और 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित 20 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. धार और अशोकनगर जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है. मयंक अवस्थी को धार जिले और राजीव कुमार मिश्रा को अशोकनगर जिले का एसपी बनाया गया है. वहीं इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल, बालाघाट, छतरपुर, सहित 18 डीआईजी स्तर को बदल दिया गया है.