माओवादियों के शीर्ष आश्रयस्थल ईदवाया में खुला नया पुलिस कैंप, अबूझमाड़ में बढ़ा विकास और सुरक्षा का दायरा

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ क्षेत्र के ईदवाया गांव में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप खोला है. यह वही इलाका है जिसे कभी माओवादी नेताओं का मुख्य ठिकाना माना जाता था. माड़ बचाओ अभियान के तहत खोला गया यह कैंप नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त पहल है, जिससे अब ग्रामीणों को सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक पहुंच तीनों का लाभ मिलेगा.

यह नया कैंप थाना ओरछा से 12 किलोमीटर और एडजूम से 5.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बलों ने भारी वर्षा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद इस कैंप की स्थापना की. इसमें नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और आईटीबीपी की 29वीं, 38वीं, 44वीं और 45वीं वाहिनी की निर्णायक भूमिका रही.

ईदवाया में कैंप खुलने के बाद एसपी ने की ग्रामीणों से बात: पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया के नेतृत्व में आयोजित कैंप उद्घाटन समारोह में आसपास के कई गांवों — दुलूर, भटबेड़ा, बड़े तोड़बेड़ा, आदेर, मरकाबेड़ा और ओरछामेटा के ग्रामीण शामिल हुए. इस दौरान एसपी ने ग्रामीणों से बातकर उनकी समस्याएं जानीं. ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी, जिस पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया.

नारायणपुर से बेड़माकोटी तक बस सेवा: नारायणपुर पुलिस ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत क्षेत्र में जल्द ही जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा. नारायणपुर से बेड़माकोटी तक बस सेवा भी शुरू की जाएगी. पुलिस का कहना है कि हाल के महीनों में नक्सली समर्थक ग्रामीणों ने भी आत्मसमर्पण में रुचि दिखाई है, जो इस अभियान की बड़ी उपलब्धि है. वर्ष 2024 से अब तक 192 माओवादी आत्मसमर्पण, 99 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए और 117 गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इस उपलब्धि का श्रेय क्षेत्र में खुल रहे नवीन कैम्पों और लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों को दिया जा रहा है.