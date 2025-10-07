माओवादियों के शीर्ष आश्रयस्थल ईदवाया में खुला नया पुलिस कैंप, अबूझमाड़ में बढ़ा विकास और सुरक्षा का दायरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 5:36 PM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ क्षेत्र के ईदवाया गांव में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप खोला है. यह वही इलाका है जिसे कभी माओवादी नेताओं का मुख्य ठिकाना माना जाता था. माड़ बचाओ अभियान के तहत खोला गया यह कैंप नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त पहल है, जिससे अब ग्रामीणों को सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक पहुंच तीनों का लाभ मिलेगा.
यह नया कैंप थाना ओरछा से 12 किलोमीटर और एडजूम से 5.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बलों ने भारी वर्षा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद इस कैंप की स्थापना की. इसमें नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और आईटीबीपी की 29वीं, 38वीं, 44वीं और 45वीं वाहिनी की निर्णायक भूमिका रही.
ईदवाया में कैंप खुलने के बाद एसपी ने की ग्रामीणों से बात: पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया के नेतृत्व में आयोजित कैंप उद्घाटन समारोह में आसपास के कई गांवों — दुलूर, भटबेड़ा, बड़े तोड़बेड़ा, आदेर, मरकाबेड़ा और ओरछामेटा के ग्रामीण शामिल हुए. इस दौरान एसपी ने ग्रामीणों से बातकर उनकी समस्याएं जानीं. ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी, जिस पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया.
नारायणपुर से बेड़माकोटी तक बस सेवा: नारायणपुर पुलिस ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत क्षेत्र में जल्द ही जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा. नारायणपुर से बेड़माकोटी तक बस सेवा भी शुरू की जाएगी. पुलिस का कहना है कि हाल के महीनों में नक्सली समर्थक ग्रामीणों ने भी आत्मसमर्पण में रुचि दिखाई है, जो इस अभियान की बड़ी उपलब्धि है. वर्ष 2024 से अब तक 192 माओवादी आत्मसमर्पण, 99 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए और 117 गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इस उपलब्धि का श्रेय क्षेत्र में खुल रहे नवीन कैम्पों और लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों को दिया जा रहा है.
ईदवाया में नया कैंप खुलने से कई गांवों का होगा विकास: पुलिस के अनुसार, ईदवाया में नया कैंप खुलने से अब आसपास के गांवों में सड़क, पुल-पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क और अन्य जन सुविधाओं का विस्तार तेजी से होगा. इससे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने, नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और ग्रामीणों को हिंसा से मुक्त करने में मदद मिलेगी.
इस वर्ष नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों के अघोषित राजधानी कहे जाने वाले कुतुल, सहित कोडलियर, बेड़माकोटी, पदमकोट, कान्दुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, एडजूम और ईदवाया जैसे अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं. यह पहल न केवल सुरक्षा का जाल मजबूत कर रही है बल्कि अबूझमाड़ में विकास का रास्ता भी खोल रही है.
पुलिस कैंप खुलने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई. नक्सल हिंसा के शिकार कई ग्रामीणों ने अपने मारे गए साथियों को याद करते हुए नक्सलवाद की यातनाओं को साझा किया.