रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग का नया सिस्टम शुरू, पर्ची और पैसों को लेकर नहीं होगा विवाद - NEW PARKING SYSTEM

रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग का नया सिस्टम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 29, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 10:28 AM IST 4 Min Read

रायपुर: माना एयरपोर्ट रायपुर में पार्किंग को लेकर आए दिन होने वाले विवादों पर अब विराम लग गया है. दरअसल बड़े शहरों की तर्ज पर शुक्रवार से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पार्किंग को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू की गई. इस नई व्यवस्था के तहत जिस तरह से हाईवे पर टोल बैरियर में फोर व्हीलर वाहनों में फास्ट टैग के माध्यम से पैसा कटता है ठीक उसी तरह का सिस्टम एयरपोर्ट पर भी लागू किया गया. इस सिस्टम के लग जाने से चार पहिया वाहन चालकों को इससे काफी राहत होगी. एयरपोर्ट पर टोल नाके वाले सिस्टम: पहले मैनुअल तरीके से पार्किंग में पर्ची दी जाती थी जिसमें विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती थी. अब इससे मुक्ति मिल जाएगी. एंट्री गेट पर चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन एग्जिट गेट तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है तो इसका दो पहिया और चार पहिया वाहनों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. 5 मिनट से अधिक होने पर दो पहिया और चार पहिया वाहन को शुल्क देने पड़ेगा. रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग का नया सिस्टम (ETV Bharat)

