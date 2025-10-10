ETV Bharat / state

सरेंडर नक्सलियों ने थामी विकास की डोर, बीजापुर के 32 पूर्व माओवादियों को मिला रोजगार का गुर

बस्तर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति का फायदा अब ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है. इस पुनर्वास नीति का असर व्यापक रूप से दिख रहा है. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शआमिल हो चुके बीजापुर के 32 नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग मिली है. इस प्रशिक्षण के बदौलत अब वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे.

कुक्कुटपालन और बकरीपालन की मिली ट्रेनिंग: बीजापुर के 32 आत्मसमर्पित नक्सलियों को जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विशेष ट्रेनिंग दी गई. उन्हें एक महीने का कुक्कुटपालन और बकरीपालन का प्रशिक्षण दिया. इन्हें मुर्गी पालन और बकरी पालन से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराई गई. पूर्व नक्सलियों ने न केवल पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके सीखे, बल्कि एक सफल उद्यमी बनने की बारीकियों को भी जाना.

नक्सलवाद पर जारी है प्रहार: ट्रेनिंग लेने वाले नक्सलियों में खुशी की लहर है. उन्होंने इसे सरकार की अच्छी योजना करार दिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, वह एक अभिनव प्रयास है. जिससे अब सरेंडर नक्सलियों को हुनर की ट्रेनिंग मिल रही है. वो सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे.