सरेंडर नक्सलियों ने थामी विकास की डोर, बीजापुर के 32 पूर्व माओवादियों को मिला रोजगार का गुर

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार सरेंडर नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है.

सरेंडर नक्सलियों को ट्रेनिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
बस्तर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति का फायदा अब ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है. इस पुनर्वास नीति का असर व्यापक रूप से दिख रहा है. नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शआमिल हो चुके बीजापुर के 32 नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग मिली है. इस प्रशिक्षण के बदौलत अब वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे.

कुक्कुटपालन और बकरीपालन की मिली ट्रेनिंग: बीजापुर के 32 आत्मसमर्पित नक्सलियों को जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विशेष ट्रेनिंग दी गई. उन्हें एक महीने का कुक्कुटपालन और बकरीपालन का प्रशिक्षण दिया. इन्हें मुर्गी पालन और बकरी पालन से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराई गई. पूर्व नक्सलियों ने न केवल पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके सीखे, बल्कि एक सफल उद्यमी बनने की बारीकियों को भी जाना.

नक्सलवाद पर जारी है प्रहार: ट्रेनिंग लेने वाले नक्सलियों में खुशी की लहर है. उन्होंने इसे सरकार की अच्छी योजना करार दिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, वह एक अभिनव प्रयास है. जिससे अब सरेंडर नक्सलियों को हुनर की ट्रेनिंग मिल रही है. वो सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे.

नियद नेल्लानार योजना का भी दिख रहा असर: बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के कैंप खुलने से अब शासन की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है. नियद नेल्लानार योजना ने पूर्व माओवादियों के बीच आत्मविश्वास को बढ़ाया है. सरेंडर नक्सलियों को अब लगने लगा है कि उनके गांव में समृद्धि औऱ खुशहाली आएगी. इस पहल से उन्हें स्वरोजगार के गुर मिल सकेंगे.

पुनर्वास से सरेंडर नक्सलियों को मिल रही आत्मनिर्भरता: यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को सम्मानजनक आजीविका के साधन प्रदान करना है. अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेनिंग इन 32 पूर्व माओवादियों को जल्द ही स्वरोजगार स्थापित करने में मदद पहुंचाएगी. बीजापुर के सरेंडर कर चुके 32 नक्सलियों को ट्रेनिंग देकर सरकार ने उनके जीवन में उजियारा लाने का काम किया है. इससे अब ये लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे.

