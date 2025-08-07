Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम कर सकते न्यू इनोवेटिव इनडोर गेम्स, जानें इनके बारे में - INNOVATIVE INDOOR GAMES

दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है. इसमें नए गेम्स की जानकारी दी गई. पढ़ें खबर..

जाने न्यू इनोवेटिव इनडोर गेम्स के बारे में
जाने न्यू इनोवेटिव इनडोर गेम्स के बारे में (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 8:36 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: वर्तमान में छोटे बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. कई प्रयासों के बाद भी माता पिता बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहे हैं. इसके चलते बच्चों ने बाहर खेलना भी लगभग बंद कर दिया है. वह स्कूल से आने के बाद मोबाइल पर गेम खेलते हैं या फिर अन्य गतिविधियां करते हैं. बढ़ते स्क्रीन टाइम को देखते हुए कई टॉय इंडस्ट्री नए और आकर्षक इनडोर गेम बना रही हैं. ऐसे ही कुछ इनडोर टॉय हैं 'शट दा बॉस', पेयर मास्टर', 'टॉडलर लर्नर', स्नैप मैच ग्रैंड', इत्यादि.

कंपनी में क्लैप जॉय विभाग के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर सुदीप मंगला ने बताया कि बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को देखते हुई कंपनी का प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे टॉयज बनाए जाए जो खेलने में रोचक और ज्ञानवर्धक हों. साथ ही कोशिश होती हैं उन गेम्स को वह अपने परिवार के हर सदस्य के साथ खेल पाए. इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को परिवार के साथ जोड़ कर रखना और स्क्रीन टाइम कम करना है.

बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम कर सकते न्यू इनोवेटिव इनडोर गेम्स (ETV Bharat)

कई तरह के गेम्स मौजूद: सुदीप ने बताया कि 'शट दा बॉस', पेयर मास्टर', 'टॉडलर लर्नर', स्नैप मैच ग्रैंड', गेम्स कुछ ऐसे गेम हैं जिन्हें 2 साल से ऊपर तक का हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग खेल सकता है. शट दा बॉस एक न्यूमेरिक गेम है. इसमें दो डाइस होते हैं और एक बॉक्स के चारों तरफ 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे रहते हैं. खेलने से पहले इन नंबरों की स्टिक को बाहर की करना होता है. इसके बाद डाइस उछलने पर जो नंबर आता है उसके योग के दो नंबरों की लगा लगा स्टिक को अंदर की ओर करने होते है. जिसकी सारी स्टिक सबसे पहले अंदर होती हैं वह जीत जाता है.

पेयर मास्टर: यह रंगों और आकारों के मिलान वाला खेल है. इसको दो लोग एक साथ खेल सकते हैं. इसमें दो बोर्ड होते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग डिजाइन में विभिन्न रंग भरे होते हैं. साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंट कटिंग वाली शेप होती हैं, जिनको एक रंगों वाली डिजाइन वाले शेप से मिलना होता है. जो खिलाड़ी पहले मैच कर लेता है. वह तुरंत बेल बजा देता है और विजयी हो जाता है.

स्नैप मैच ग्रैंड: इस गेम को 4 साल से ऊपर हर उम्र वर्ष के लोग खेल सकते हैं. इसमें भी दो प्लेयर्स होते हैं. इसमें एक बड़ा बोर्ड होता है, जिसमें 4 खाने बने होते है. हर खाने में 55 चीजों के छोटे छोटे चित्र बने होते हैं. साथ में कुछ अलग छोटे कार्ड होते हैं, जिनमें अलग 55 चीजों के चित्रों में से 8 चित्र बने होते हैं. जो खिलाड़ी कार्ड पर दिए चित्रों को बोर्ड के चित्रों से मिला लेता है वह जीत जाता है.

भारत के लिए तैयार किए गए गेम: सुदीप बताते हैं कि इस तरह के गेम्स तैयार करने में पीछे एक पूरी टीम काम करती हैं. इसके लिए 10 से 12 पेरेंट्स की टीम बनाई जाती है और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल पर किस तरह के गेम खेलते हैं. इसके बाद विदेशों गेम्स से इंप्रिरेशन लेते हैं और फिर इन गेम्स को खुद डिजाइन करते हैं. यह सभी गेम भारत में ही तैयार किए गए हैं.

पुस्तक मेले में लगा स्टॉल: बता दें कि, राजधानी के भारत मंडपम में 29 वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है. यहां साहित्य, आत्मकथा, इतिहास, बच्चों की किताबें, विज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और नवीनतम ट्रेंडिंग नॉवेल्स तक हर जरूरत और हर रुचि की किताबें उपलब्ध हैं. साथ ही, स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल भी अच्छी रेंज में मिल जाती हैं. इसी मेले में एक स्टॉल लगा पर सुदीप ने ईटीवी को संपूर्ण जानकारी दी. यह मेला आगामी 10 अगस्त तक हॉल नंबर 12 और 12 लगा रहेगा. मेला घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. यहां पर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है.

यह भी पढ़ें-

"चाइनीज़ मांझा - जानलेवा मांझा है, इसे न खरीदें, न बेचें", दिल्ली पुलिस की चेतावनी

डिजिटल की दुनिया में किताबों का जादू! जानें, दिल्ली पुस्तक मेला के पहले दिन कैसा दिखा क्रेज, किसने क्या कहा

नई दिल्ली: वर्तमान में छोटे बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. कई प्रयासों के बाद भी माता पिता बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहे हैं. इसके चलते बच्चों ने बाहर खेलना भी लगभग बंद कर दिया है. वह स्कूल से आने के बाद मोबाइल पर गेम खेलते हैं या फिर अन्य गतिविधियां करते हैं. बढ़ते स्क्रीन टाइम को देखते हुए कई टॉय इंडस्ट्री नए और आकर्षक इनडोर गेम बना रही हैं. ऐसे ही कुछ इनडोर टॉय हैं 'शट दा बॉस', पेयर मास्टर', 'टॉडलर लर्नर', स्नैप मैच ग्रैंड', इत्यादि.

कंपनी में क्लैप जॉय विभाग के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर सुदीप मंगला ने बताया कि बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को देखते हुई कंपनी का प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे टॉयज बनाए जाए जो खेलने में रोचक और ज्ञानवर्धक हों. साथ ही कोशिश होती हैं उन गेम्स को वह अपने परिवार के हर सदस्य के साथ खेल पाए. इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को परिवार के साथ जोड़ कर रखना और स्क्रीन टाइम कम करना है.

बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम कर सकते न्यू इनोवेटिव इनडोर गेम्स (ETV Bharat)

कई तरह के गेम्स मौजूद: सुदीप ने बताया कि 'शट दा बॉस', पेयर मास्टर', 'टॉडलर लर्नर', स्नैप मैच ग्रैंड', गेम्स कुछ ऐसे गेम हैं जिन्हें 2 साल से ऊपर तक का हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग खेल सकता है. शट दा बॉस एक न्यूमेरिक गेम है. इसमें दो डाइस होते हैं और एक बॉक्स के चारों तरफ 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे रहते हैं. खेलने से पहले इन नंबरों की स्टिक को बाहर की करना होता है. इसके बाद डाइस उछलने पर जो नंबर आता है उसके योग के दो नंबरों की लगा लगा स्टिक को अंदर की ओर करने होते है. जिसकी सारी स्टिक सबसे पहले अंदर होती हैं वह जीत जाता है.

पेयर मास्टर: यह रंगों और आकारों के मिलान वाला खेल है. इसको दो लोग एक साथ खेल सकते हैं. इसमें दो बोर्ड होते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग डिजाइन में विभिन्न रंग भरे होते हैं. साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंट कटिंग वाली शेप होती हैं, जिनको एक रंगों वाली डिजाइन वाले शेप से मिलना होता है. जो खिलाड़ी पहले मैच कर लेता है. वह तुरंत बेल बजा देता है और विजयी हो जाता है.

स्नैप मैच ग्रैंड: इस गेम को 4 साल से ऊपर हर उम्र वर्ष के लोग खेल सकते हैं. इसमें भी दो प्लेयर्स होते हैं. इसमें एक बड़ा बोर्ड होता है, जिसमें 4 खाने बने होते है. हर खाने में 55 चीजों के छोटे छोटे चित्र बने होते हैं. साथ में कुछ अलग छोटे कार्ड होते हैं, जिनमें अलग 55 चीजों के चित्रों में से 8 चित्र बने होते हैं. जो खिलाड़ी कार्ड पर दिए चित्रों को बोर्ड के चित्रों से मिला लेता है वह जीत जाता है.

भारत के लिए तैयार किए गए गेम: सुदीप बताते हैं कि इस तरह के गेम्स तैयार करने में पीछे एक पूरी टीम काम करती हैं. इसके लिए 10 से 12 पेरेंट्स की टीम बनाई जाती है और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल पर किस तरह के गेम खेलते हैं. इसके बाद विदेशों गेम्स से इंप्रिरेशन लेते हैं और फिर इन गेम्स को खुद डिजाइन करते हैं. यह सभी गेम भारत में ही तैयार किए गए हैं.

पुस्तक मेले में लगा स्टॉल: बता दें कि, राजधानी के भारत मंडपम में 29 वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है. यहां साहित्य, आत्मकथा, इतिहास, बच्चों की किताबें, विज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और नवीनतम ट्रेंडिंग नॉवेल्स तक हर जरूरत और हर रुचि की किताबें उपलब्ध हैं. साथ ही, स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल भी अच्छी रेंज में मिल जाती हैं. इसी मेले में एक स्टॉल लगा पर सुदीप ने ईटीवी को संपूर्ण जानकारी दी. यह मेला आगामी 10 अगस्त तक हॉल नंबर 12 और 12 लगा रहेगा. मेला घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. यहां पर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है.

यह भी पढ़ें-

"चाइनीज़ मांझा - जानलेवा मांझा है, इसे न खरीदें, न बेचें", दिल्ली पुलिस की चेतावनी

डिजिटल की दुनिया में किताबों का जादू! जानें, दिल्ली पुस्तक मेला के पहले दिन कैसा दिखा क्रेज, किसने क्या कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI BOOK FAIRदिल्ली पुस्तक मेलाTODDLER LEARNERSHUT THE BOSSINNOVATIVE INDOOR GAMES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.