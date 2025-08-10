नई दिल्ली/गाजियाबाद ग़ाज़ियाबाद के डासना स्थित जिला कारागार में अब बंदी शिक्षित हो सकेंगे. जिला कारागार परिसर में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है. जेल परिसर में बनाया गया आधुनिक पुस्तकालय जेल में बंद बंदियों के लिए शिक्षा का नया केन्द्र बनेगा.

लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती दिनों में ही बंदी न सिर्फ़ लाइब्रेरी में पढ़ने पहुँच रहे हैं बल्कि बैरक में भी किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से इश्यू करवा रहे हैं. जिला कारागार की लाइब्रेरी में 15,000 से अधिक किताबें मौजूद हैं, जिसमें की धार्मिक ग्रंथ, हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य, कानून से सम्बंधित पुस्तकें, आत्मकथाएं ओ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सोशल साइंस आदि की किताबें मौजूद हैं.

बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी: गाजियाबाद जेल प्रशासन का मानना है कि बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है. जेल प्रशासन का कहना है कि लाइब्रेरी के शुरुआती रुझान काफ़ी साकारात्मक दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में जेल में कहानी, पाठ और रचनात्मक लेखन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे की अधिक से अधिक बंदियों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा सके.

डासना जेल में लाइब्रेरी (ETV Bharat)

बैरक में पढ़ सकते हैं कैदी: जेल परिसर में लाइब्रेरी की शुरुआत होने से बंदी अपने समय का सही उपयोग कर सकेंगे. किताबें पढ़ने से मानसिक तनाव कम होगा और विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी. बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा.

जेल परिसर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि बंदियों को अधिक से अधिक एंगेज रखा जा सके. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बंदियों को उनके भविष्य को लेकर बेहतर सोचने में भी मदद करेगा. कुल मिलाकर लाइब्रेरी बंदियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में कारगार साबित होगी.

डासना जेल की लाइब्रेरी (ETV Bharat)

डासना जेल में कुछ इस तरह बनी है लाइब्रेरी (ETV Bharat)

जेल में कैदियों केलिए सर्टिफिकेट कोर्स:

"जिला कारागार गाजियाबाद में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सर्टिफ़िकेट कोर्स बंदियों को कराए जा रहे हैं. जेल परिसर में IGNOU सेंटर भी है. कारागार में शिक्षा समिति भी गठित है जोकि बंदियों को साक्षरता उपलब्ध कराती है. जिला कारागार गाजियाबाद में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है. पुस्तक के सबसे अच्छे मित्र होती है और पुस्तकों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ सकता है. बंदियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें शिक्षा का महत्व बताया जा रहा है. बंदियों को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लाइब्रेरी में 15,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं. विभिन्न प्रकार की किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हूँ. अपनी रुचि के अनुसार लाइब्रेरी से बन्दी किताबें इश्यू करा सकते हैं." - सीता राम शर्मा, जेल अधीक्षक-

बता दें कि गाजियाबाद की डासना जेल में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार जेल प्रशासन द्वारा जेल को एक सुधार गृह के रूप में तब्दील करने के प्रयास किए जा रहे हैं. जिला प्रशासन का मानना है कि जेल में रहने के दौरान बंदियों को शिक्षित और हुनरमंद बनाया जा सकता है जिससे की रिहाई के बाद वे अपने हुनर और शिक्षा का इस्तेमाल कर ख़ुद को समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सके हैं.

