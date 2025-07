ETV Bharat / state

यूपी के इन चार शहरों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट; सस्ती दरों पर मिलेंगे फ्लैट-प्लाॅट, जानिये क्या है आवास विकास की प्लानिंग? - LUCKNOW NEWS

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 8:13 AM IST 4 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राज्य के चार शहरों में आवासीय योजनाएं लाएगा. जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी. आम लोगों के लिए किफायती कीमत पर घर बनाए जाएंगे, जिसको लेकर आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. आवास विकास परिषद में इसके अलावा बिल्डिंग बायलॉज के 2025 के नए नियम को अंगीकार किया है, जबकि अपने कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोर्ड का निर्णय भी प्राप्त किया.





अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 272वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को लखनऊ में परिषद के नवीन भवन में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने की. इस बैठक में राज्य के चार शहरों में किफायती आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हजारों लोगों को सस्ते दामों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, बिल्डिंग बायलॉज 2025 के नए नियमों को अपनाने और कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.









चार शहरों में नई आवासीय योजनाएं : बैठक में बांदा, वाराणसी, उन्नाव और चित्रकूट में नई भूमि विकास एवं गृहस्थान योजनाओं को मंजूरी दी गई. बांदा के मवई बुजुर्ग में 136.76 हेक्टेयर (337.94 एकड़) क्षेत्र में लगभग 9,500 आवासीय यूनिट्स का निर्माण होगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत 13,895.18 करोड़ रुपये है. परिषद ने इस योजना के लिए धारा-28 के तहत अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया.









वाराणसी में जी.टी. रोड बाईपास पर निबिया, फरीदपुर, हांसापुर, नकाइन, सदलपुर, सगहट, कादीपुर, भीरापुर, रामपुर और मिसिरपुर में 535.9258 हेक्टेयर क्षेत्र में आवासीय योजना को मंजूरी दी गई. इस परियोजना की अनुमानित लागत 31,580.09 करोड़ रुपये है. परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(2) के तहत इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.









उन्नाव के गदनखेड़ा और सिंगरौसी में 165.8360 एकड़ क्षेत्र में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03 के लिए 2,070 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है. इस प्रस्ताव को भी धारा-31(2) के तहत संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई.









चित्रकूट के चकला राजरानी और अहमदगंज में 64.894 हेक्टेयर क्षेत्र में कर्दी-02 योजना के तहत लगभग 4,450 आवासीय यूनिट्स बनाई जाएंगी. इसकी अनुमानित लागत 8,946.82 करोड़ रुपये है. इस योजना के लिए भी धारा-28 के तहत अधिसूचना को मंजूरी दी गई. इन योजनाओं के माध्यम से परिषद का उद्देश्य आम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा.





बिल्डिंग बायलॉज 2025 को मंजूरी : बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 को लागू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. ये नए नियम भवन निर्माण और शहरी नियोजन को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे.









अनुशासनिक कार्रवाइयों पर फैसला : बोर्ड ने कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई को भी मंजूरी दी. इस दौरान एक सेवानिवृत्त अवर अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, गाजियाबाद, और अवर अभियंता, गाजियाबाद के खिलाफ विभागीय जांच की स्वीकृति दी गई. यह कदम परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.



अन्य महत्वपूर्ण निर्णय : मुरादाबाद में मझोला योजना संख्या-4, भाग-02 के सेक्टर-ए में नगर निगम के कार्यालय भवन के लिए ग्रुप हाउसिंग भूखंड को संस्थागत उपयोग के लिए मंजूरी दी गई. इसके अलावा, परिषद की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के निस्तारण के लिए विशेष पंजीकरण योजना के तीसरे चरण को यथावत शुरू करने का निर्णय लिया गया.







आगरा की सिकंदरा योजना में भारत सरकार को चार व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन भी स्वीकृत किया गया. इन भूखंडों का क्षेत्रफल 600 से 616 वर्ग मीटर है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ में LDA की तर्ज पर आवास विकास भी 50% भुगतान पर देगा फ्लैट; 3 नई टाउनशिप की लाॅन्चिंग जल्द, मिलेंगे हजारों प्लाॅट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राज्य के चार शहरों में आवासीय योजनाएं लाएगा. जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी. आम लोगों के लिए किफायती कीमत पर घर बनाए जाएंगे, जिसको लेकर आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. आवास विकास परिषद में इसके अलावा बिल्डिंग बायलॉज के 2025 के नए नियम को अंगीकार किया है, जबकि अपने कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोर्ड का निर्णय भी प्राप्त किया.





अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 272वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को लखनऊ में परिषद के नवीन भवन में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने की. इस बैठक में राज्य के चार शहरों में किफायती आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हजारों लोगों को सस्ते दामों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, बिल्डिंग बायलॉज 2025 के नए नियमों को अपनाने और कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.







चार शहरों में नई आवासीय योजनाएं : बैठक में बांदा, वाराणसी, उन्नाव और चित्रकूट में नई भूमि विकास एवं गृहस्थान योजनाओं को मंजूरी दी गई. बांदा के मवई बुजुर्ग में 136.76 हेक्टेयर (337.94 एकड़) क्षेत्र में लगभग 9,500 आवासीय यूनिट्स का निर्माण होगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत 13,895.18 करोड़ रुपये है. परिषद ने इस योजना के लिए धारा-28 के तहत अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया.









वाराणसी में जी.टी. रोड बाईपास पर निबिया, फरीदपुर, हांसापुर, नकाइन, सदलपुर, सगहट, कादीपुर, भीरापुर, रामपुर और मिसिरपुर में 535.9258 हेक्टेयर क्षेत्र में आवासीय योजना को मंजूरी दी गई. इस परियोजना की अनुमानित लागत 31,580.09 करोड़ रुपये है. परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(2) के तहत इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.









उन्नाव के गदनखेड़ा और सिंगरौसी में 165.8360 एकड़ क्षेत्र में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03 के लिए 2,070 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है. इस प्रस्ताव को भी धारा-31(2) के तहत संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई.









चित्रकूट के चकला राजरानी और अहमदगंज में 64.894 हेक्टेयर क्षेत्र में कर्दी-02 योजना के तहत लगभग 4,450 आवासीय यूनिट्स बनाई जाएंगी. इसकी अनुमानित लागत 8,946.82 करोड़ रुपये है. इस योजना के लिए भी धारा-28 के तहत अधिसूचना को मंजूरी दी गई. इन योजनाओं के माध्यम से परिषद का उद्देश्य आम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा.





बिल्डिंग बायलॉज 2025 को मंजूरी : बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 को लागू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. ये नए नियम भवन निर्माण और शहरी नियोजन को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे.









अनुशासनिक कार्रवाइयों पर फैसला : बोर्ड ने कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई को भी मंजूरी दी. इस दौरान एक सेवानिवृत्त अवर अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, गाजियाबाद, और अवर अभियंता, गाजियाबाद के खिलाफ विभागीय जांच की स्वीकृति दी गई. यह कदम परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.



अन्य महत्वपूर्ण निर्णय : मुरादाबाद में मझोला योजना संख्या-4, भाग-02 के सेक्टर-ए में नगर निगम के कार्यालय भवन के लिए ग्रुप हाउसिंग भूखंड को संस्थागत उपयोग के लिए मंजूरी दी गई. इसके अलावा, परिषद की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के निस्तारण के लिए विशेष पंजीकरण योजना के तीसरे चरण को यथावत शुरू करने का निर्णय लिया गया.







आगरा की सिकंदरा योजना में भारत सरकार को चार व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन भी स्वीकृत किया गया. इन भूखंडों का क्षेत्रफल 600 से 616 वर्ग मीटर है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ में LDA की तर्ज पर आवास विकास भी 50% भुगतान पर देगा फ्लैट; 3 नई टाउनशिप की लाॅन्चिंग जल्द, मिलेंगे हजारों प्लाॅट

Last Updated : July 23, 2025 at 8:13 AM IST