विवाह से लेकर मृत्यु तक के लिए सनातन धर्म में क्या है सही नियम और परंपरा? नई हिंदू आचार संहिता से दूर होगा कन्फ्यूजन

काशी में आयोजित होने वाले संस्कृति संसद के दौरान हिंदू आचार संहिता का होगा विमोचन, 5 साल में तैयार हुआ ग्रंथ

हिंदू आचार संहिता के विमोचन की तैयारी.
हिंदू आचार संहिता के विमोचन की तैयारी. (symbolic)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 9:02 PM IST

वाराणसी: सनातन धर्म की भ्रांतियां दूर करने और सही विधि-विधान की दी जानकारी देने के लिए नई हिंदू आचार संहिता लागू करने की तैयारी है. महाकुंभ के दौरान चर्चा और साधु-संतों की सहमति के बाद हिंदू आचार संहिता तैयार करने की जिम्मेदारी श्री काशी विद्वत परिषद ने उठाई थी. लगभग इस पर काम पूर्ण कर लिया है और 30 अक्टूबर को काशी में होने वाले संस्कृति संसद में हिंदू आचार संहिता के विमोचन की तैयारी की जा रही है.

काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि काशी विद्वत परिषद ने प्रथम चरण में संपूर्ण ग्रंथ की 20000 प्रतियां छपवाईं है. इसके साथ ही 3 पृष्ठ की लघु सारांशिका की 5 लाख प्रतियां प्रकाशित करवाई जा रही है. जिन्हें निशुल्क आम लोगों में वितरित किया जाएगा. 30 अक्टूबर से काशी में तीन दिवसीय संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के संत, धर्मगुरु उपस्थित होंगे. इसी संस्कृति संसद में इस आचार संहिता का विमोचन किया जाएगा.

विवाह से लेकर मृत्यु तक के सही परंपराओं का उल्लेखः प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि विमोचन के बाद ग्रंथ संहिता सभी संतों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि समाज में आदर्श हिंदू जीवन पद्धति का प्रचार प्रसार किया जा सके. आज सनातन संस्कृति में अलग-अलग चीजों में अंतर है. जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपने संस्कृति और सनातन धर्म के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं. इस आचार संहिता के माध्यम से इन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है कि विवाह से लेकर मृत्यु तक होने वाली परंपराओं में क्या चीज सही और क्या नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं. इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब कुंभ में चर्चा हुई तो हिंदू आचार संहिता की स्थापना करने की जरूरत महसूस हुई थी. जिस पर काम पूरा हो चुका है.

हिंदू जीवन के आचार, व्यवहार सरल तरीके से लिखेः प्रो. रामनारायण ने बताया कि हिंदू आचार संहिता ग्रंथ लगभग 350 पृष्ठ का है. इसके विमोचन के बाद संतों के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजा जाएगा. श्रीकाशी विद्वत परिषद की वहां की इकाइयां स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाने के बाद प्रकाशित करवाएंगी. उन्होंने बताया कि संतों और शंकराचार्य के अनुमोदन के बाद इस आचार संहिता में हिंदू जीवन के आचार, व्यवहार के सारांश सूत्र बड़े ही सरल तरीके से लिखे गए हैं. जिनको आम आदमी भी समझ सकेगा. इसमें वर्तमान समय में हो रही वैश्विक प्रगति और परिवर्तनों के अनुकूल विषयों का समावेश करते हुए अत्यंत व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया. हिंदू समाज से बिछड़ गए बांधों की घर वापसी के लिए अत्यंत सरल मानक निर्धारित करते हुए इस पर चीज स्पष्ट की गई है.

हिंदू धर्म में वापसी का नियम बनाया आसानः प्रो. रामनारायण ने बताया कि सैकड़ों वर्षों के दौरान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में सनातन हिंदू धर्म से बहुत से लोग दूर हुए उनके घर वापसी के लिए इस ग्रंथ के जरिए हम रास्ते खोलेंगे. नियमों को आसान करते हुए उन्हें घर वापस बुलाया जाएगा. आस्था के साथ 108 बार 'ऊं रामा रामाय या ओम नमः शिवाय' मंत्र का जाप कर 11 मत्रों से आहुतियां देकर पंचगव्य व तुलसीदल के साथ गंगाजल का सेवन करवाने के बाद उन्हें सनातन हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश मिलेगा. आचार्य पुरोहित उन्हें उनका नया गोत्र भी प्रदान करेंगे.

दिन में होने वाले विवाह को वैदिक व शास्त्र सम्मतः प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि आचार संहिता में मुख्य रूप से दिन में होने वाले विवाह को वैदिक व शास्त्र सम्मत बताया गया है. दहेज लेने और देने को पाप घोषित करते हुए इसके लिए सामाजिक दंड विधान भी सुनिश्चित करने की बात इसमें लिखी है. माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हुए इसका उल्लंघन करने वालों को सामाजिक बहिष्कार जैसे दंडों के प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है. गौ माता के प्रति आदर व सेवाभाव रखने वाले को पुरस्कृत करने का भी विधान इस आचार संहिता में शामिल किया गया है.

ग्रंथ तैयार करने में लगे 5 सालः हिंदू आचार संहिता का निर्माण श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी की अध्यक्षता में 11 पूज्य संतों, शंकराचार्य, जगत्गुरुओं, शिवाचार्य और रामानुजाचार्य, महामंडलेश्वरों और वेद व शास्त्रों के ज्ञाताओं के मार्गदर्शन में हुआ इसके निर्माण में श्रीकाशी विद्वत परिषद के देश भर के कुल 30 विद्वानों की टीम लगी थी. 5 वर्षों के श्रम के बाद इसे तैयार किया गया है. बीते महाकुंभ में संतों की स्वीकृति मिलने के बाद इसका विमोचन किया जाएगा.

