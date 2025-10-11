ETV Bharat / state

विवाह से लेकर मृत्यु तक के लिए सनातन धर्म में क्या है सही नियम और परंपरा? नई हिंदू आचार संहिता से दूर होगा कन्फ्यूजन

वाराणसी: सनातन धर्म की भ्रांतियां दूर करने और सही विधि-विधान की दी जानकारी देने के लिए नई हिंदू आचार संहिता लागू करने की तैयारी है. महाकुंभ के दौरान चर्चा और साधु-संतों की सहमति के बाद हिंदू आचार संहिता तैयार करने की जिम्मेदारी श्री काशी विद्वत परिषद ने उठाई थी. लगभग इस पर काम पूर्ण कर लिया है और 30 अक्टूबर को काशी में होने वाले संस्कृति संसद में हिंदू आचार संहिता के विमोचन की तैयारी की जा रही है.

काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि काशी विद्वत परिषद ने प्रथम चरण में संपूर्ण ग्रंथ की 20000 प्रतियां छपवाईं है. इसके साथ ही 3 पृष्ठ की लघु सारांशिका की 5 लाख प्रतियां प्रकाशित करवाई जा रही है. जिन्हें निशुल्क आम लोगों में वितरित किया जाएगा. 30 अक्टूबर से काशी में तीन दिवसीय संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के संत, धर्मगुरु उपस्थित होंगे. इसी संस्कृति संसद में इस आचार संहिता का विमोचन किया जाएगा.



विवाह से लेकर मृत्यु तक के सही परंपराओं का उल्लेखः प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि विमोचन के बाद ग्रंथ संहिता सभी संतों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि समाज में आदर्श हिंदू जीवन पद्धति का प्रचार प्रसार किया जा सके. आज सनातन संस्कृति में अलग-अलग चीजों में अंतर है. जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपने संस्कृति और सनातन धर्म के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं. इस आचार संहिता के माध्यम से इन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है कि विवाह से लेकर मृत्यु तक होने वाली परंपराओं में क्या चीज सही और क्या नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं. इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब कुंभ में चर्चा हुई तो हिंदू आचार संहिता की स्थापना करने की जरूरत महसूस हुई थी. जिस पर काम पूरा हो चुका है.

हिंदू जीवन के आचार, व्यवहार सरल तरीके से लिखेः प्रो. रामनारायण ने बताया कि हिंदू आचार संहिता ग्रंथ लगभग 350 पृष्ठ का है. इसके विमोचन के बाद संतों के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजा जाएगा. श्रीकाशी विद्वत परिषद की वहां की इकाइयां स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाने के बाद प्रकाशित करवाएंगी. उन्होंने बताया कि संतों और शंकराचार्य के अनुमोदन के बाद इस आचार संहिता में हिंदू जीवन के आचार, व्यवहार के सारांश सूत्र बड़े ही सरल तरीके से लिखे गए हैं. जिनको आम आदमी भी समझ सकेगा. इसमें वर्तमान समय में हो रही वैश्विक प्रगति और परिवर्तनों के अनुकूल विषयों का समावेश करते हुए अत्यंत व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया. हिंदू समाज से बिछड़ गए बांधों की घर वापसी के लिए अत्यंत सरल मानक निर्धारित करते हुए इस पर चीज स्पष्ट की गई है.

