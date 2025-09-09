नया जीएसटी सुधार जनता के लिए फायदेमंद, नए स्लैब से सबको फायदा: धरमलाल कौशिक
22 से जीएसटी के नए नियम देशभर में लागू होंगे. 4 स्लैब को अब 2 स्लैब में मर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 11:48 PM IST
कोरबा: 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम देशभर में लागू हो जाएंगे. 4 स्लैब को अब 2 स्लैब में मर्ज किया गया है. भाजपा सरकार के इस नए कदम से जनता को क्या फायदे होंगे. इसके सकारात्मक परिणाम क्या होंगे. इन बातों को सबके सामने लाने के लिए भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक कोरबा प्रवास पर थे.
जीएसटी सुधार: जीएसटी 2.0 के विषय में बोलते हुए धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कभी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहती थी. लेकिन वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स वह था जो कांग्रेस काल में वसूले जाते थे. देश के लोगों से 17 अलग-अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे. आज देश में एक देश एक टैक्स की परिकल्पना लागू हो चुकी हैम जीएसटी के जो चार स्लैब थे. उसे दो स्लैब में सीमित कर दिया गया है.
कांग्रेस कहती है थी गब्बर सिंह टैक्स: कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक राष्ट्र एक टैक्स की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है. 1 जुलाई 2017 को लागू हुए जीएसटी के बाद अब अगली पीढ़ी के सुधार से भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है. जीएसटी 2.0 के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत, पुए जिलाध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा भी उपस्थित रहे.
किसानों और उद्योगों को होगा लाभ: कौशिक ने बताया कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा. वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. किसानों की लागत क्षमता घटेगी और आमदनी बढ़ेगी. ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर पर जीएसटी घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है. साथ ही स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा उत्पादों पर कर समाप्त किया गया है. जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम है. 28% वाले स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. कई उत्पाद ऐसे हैं, जिन पर पहले 18 % या इससे अधिक टैक्स लगाया जाता था और उसे पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ को 6200 करोड़ का प्रोत्साहन: धरमलाल कौशिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए 6200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है. यह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बेहतर आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है. जीएसटी काउंसिल को संघीय लोकतंत्र का बेहतरीन मॉडल बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.