ETV Bharat / state

अच्छी खबर : राजस्थान में दूध-घी और पनीर-मक्खन हुए सस्ते, जानिए अब किस रेट में मिलेंगे

राजस्थान में सरस प्रोडक्ट्स हुए सस्ते ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 9:20 AM IST 3 Min Read

जयपुर : प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों के तहत अब घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध सहित कई डेयरी उत्पाद सस्ते मिलेंगे. यह निर्णय जीएसटी दरों में कमी के बाद लिया गया है. डेयरी उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया गया है. घी, बटर और पनीर पर पहले 12% जीएसटी लिया जाता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है. वहीं, टेट्रा पैक दूध और पनीर पर लगने वाला 5% जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. आइसक्रीम पर लगने वाली जीएसटी दर को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. पढ़ें. अजमेर के व्यापारी बोले-पुरानी जीएसटी से खरीदे माल को नई दर पर बेचने पर बढ़ा असमंजस, हल निकालें सरकार