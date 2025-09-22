अच्छी खबर : राजस्थान में दूध-घी और पनीर-मक्खन हुए सस्ते, जानिए अब किस रेट में मिलेंगे
सरस डेयरी के घी, बटर और पनीर की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी.
Published : September 22, 2025 at 9:20 AM IST
जयपुर : प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों के तहत अब घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध सहित कई डेयरी उत्पाद सस्ते मिलेंगे. यह निर्णय जीएसटी दरों में कमी के बाद लिया गया है.
डेयरी उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया गया है. घी, बटर और पनीर पर पहले 12% जीएसटी लिया जाता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है. वहीं, टेट्रा पैक दूध और पनीर पर लगने वाला 5% जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. आइसक्रीम पर लगने वाली जीएसटी दर को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए बड़ी राहत— Saras Jaipur Dairy (Official Page) (@Jaipur_Dairy) September 6, 2025
जयपुर डेयरी की ओर से भारत सरकार का हृदय से आभार
दूध व पनीर पर GST अब 5% से घटकर शून्य
बटर, घी व मिल्क कैन पर GST 12% से घटकर 5%
अब स्वाद और सेहत के साथ मिलेगी और भी ज्यादा बचत#Saras #JaipurDairy #GSTRelief #ThankYouIndia pic.twitter.com/eBniXFIksc
नई दरों के बाद कीमतों में यह बदलाव :
- दूध (1 लीटर शक्ति टेट्रा पैक): पहले 74 रुपए, अब 71 रुपए (सस्ता हुआ 3.52 रुपए)
- दूध (1 लीटर फिट एंड फाइन टेट्रा पैक): पहले 66 रुपए, अब 64 रुपए (सस्ता हुआ 2 रुपए)
- फ्लेवर्ड मिल्क (200 मि.ली. कैन): पहले 40 रुपए, अब 37 रुपए (सस्ता हुआ 3 रुपए)
- घी (सामान्य, 1 लीटर): पहले 588 रुपए, अब 551 रुपए (सस्ता हुआ 37 रुपए)
- घी (गाय का, 1 लीटर): पहले 608 रुपए, अब 570 रुपए (सस्ता हुआ 38 रुपए)
- बटर (100 ग्राम): पहले 60 रुपए, अब 56 रुपए (सस्ता हुआ 4 रुपए)
- बटर (500 ग्राम): पहले 290 रुपए, अब 272 रुपए (सस्ता हुआ 18 रुपए)
- पनीर (200 ग्राम): पहले 77 रुपए, अब 74 रुपए (सस्ता हुआ 3.85 रुपए)
- पनीर (1 किलोग्राम): पहले 380 रुपए, अब 362 रुपए (सस्ता हुआ 18 रुपए)
आमजन को सीधी राहत : सरस के इन नए दामों से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर त्योहारों के मौसम में जब घी और पनीर की मांग अधिक रहती है, तब कीमतों में आई यह कमी लोगों के बजट पर बोझ कम करेगी. RCDF ने प्रदेश की सभी डेयरियों और डेयरी संघों को नए रेट लागू करने के निर्देश दे दिए हैं. 22 सितंबर से उपभोक्ताओं को यह उत्पाद नई कीमतों पर उपलब्ध होंगे.
इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि सरस उत्पादों की बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में यह कटौती डेयरी उद्योग के लिए भी राहतभरा कदम साबित होगी.