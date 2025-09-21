नई जीएसटी दरों से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र और किसानों को मिलेगा लाभ: सीएम विष्णुदेव साय
नए जीएसटी स्लैब का सीएम साय ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश की इकोनॉमी में रफ्तार आएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 9:09 PM IST
रायपुर: 22 सितंबर से देशभर में लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इन सुधारों से औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ होगा. सीएम ने इसे केंद्र सरकार का दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
नए जीएसटी रिफॉर्म में हुए कई बदलाव: 22 सितंबर से जीएसटी ढांचे में बड़ा परिवर्तन हुआ है. अब दरें मुख्यतः 5% और 18% दो स्लैब में सीमित कर दी गई हैं. पहले लागू 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है. अब तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, कैफीनयुक्त पेय और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी वस्तुओं पर 40% का विशेष सिन स्लैब लागू रहेगा.
नई जीएसटी दरें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगी. किसानों के लिए खाद-बीज और कृषि उपकरण पर कर घटने से उत्पादन लागत में कमी आएगी, वहीं उद्योगों को टैक्स बोझ कम होने से निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा. इससे राज्य में उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
"रोजमर्रा की ज़रूरी वस्तुएं होंगी सस्ती": दूध, दही, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है. पैकेज्ड खाद्य सामग्री, बिस्कुट, नमकीन और जूस जैसी चीजें भी अब पहले से सस्ती होंगी. इससे आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा.
घरेलू उपकरण जैसे TV, AC और फ्रिज पर पहले 28% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18% रह गया है. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इस कदम से निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और उद्योगों को उत्पादन लागत घटने से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
वाहन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी की उम्मीद: छोटी गाड़ियों और 350cc से कम की बाइक्स पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% की गई है. लग्जरी कारों और बड़ी SUV पर अभी भी ऊंची दरें लागू रहेंगी.
बीमाधारकों को होगा फायदा: जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसे आम नागरिकों के लिए राहतकारी बताते हुए कहा कि इससे लोग ज्यादा संख्या में बीमा योजनाओं से जुड़ेंगे.