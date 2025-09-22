ETV Bharat / state

जीएसटी की नई दरें त्योहारों से पहले लागू, जानिए क्या कहते हैं नोएडा के लोग

जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गईं, इन दरों के लागू होने से रोजमर्रा की वस्तुएं और खाने पीने की चीजें हुईं सस्ती.

जीएसटी की नई दरें आज से लागू जानिए क्या कहते है नोएडावासी
जीएसटी की नई दरें आज से लागू जानिए क्या कहते है नोएडावासी (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

September 22, 2025

नई दिल्ली/नोएडा : जीएसटी की नई दरें आज सोमवार से लागू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि नई दरों से आम जनता और कारोबारी को फायदा होगा. इन दरों के लागू होने से रोजमर्रा की वस्तुएं और खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी गरीब मध्यम वर्ग युवा किसान और महिलाएं व्यापारी इसे सीधे लाभान्वित होंगे. ETV Bharat ने भी जीएसटी की इन नई दरों के लागू होने पर कई नोएडावासियों से बात की.

जीएसटी की इन दरों पर लागू होने के बारे में नोएडावासियों का कहना है कि इसका लाभ आम आदमी को सीधे होगा. जीएसटी की नई दरें लागू होने से कई वस्तुएं सस्ती होंगी. जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. दवाओं को 5% स्लैब में रखा गया है.

जीएसटी की नई दरों पर जानिए क्या कहते हैं नोएडा के लोग. (ETV Bharat)

साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अनूप जीएसटी अभी जो दरें घटाई गई है, बहुत अच्छा कदम है इससे जो आम आदमी है उसको लाभ मिलेगा. नवरात्रि और दशहरा को लेकर आज से अलग अलग फंक्शन शुरू हो रहे हैं. वहीं दिवाली भी आ रही है तो इस नई दर से हमें काफी लाभ मिलेगा. ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर आलोक कुमार सिंह ने कहा कि जीएसटी की दर घटने से बहुत तरीके से फायदे हुए हैं. सबसे पहली चीज़ है यूनिफॉर्मिटी आ गई जिससे कई काम आसान हो जाएंगे.

डॉ अमित सचदेवा, एमडी फिजिशियन, का कहना है कि सरकार ने जो जीएसटी की दर में बदलाव किया है इससे हेल्थ केयर के सामानों पर काफी असर दिखने वाला है. विशेष कर मिडिल क्लास लोगों के लिए जैसे खाना जरूरी है वैसी मेडिसिन भी एक जरूरी चीज़ है. हम चाहें ना चाहें हम सबको मेडिकल फसिलटीज़ की जरूरत पड़ती है. मेडिसिन्स की जरूरत पड़ती है तो इसका डाइरेक्टली इम्पैक्ट हमारे मिडिल क्लास लोगों पर काफी कुछ पड़ने वाला है. ओवरआल यही देखते है की जब मेडिसिन इसिली अवेलेबल हो जाएगा, सस्ते कीमत पर अवेलेबल होगा तो लोगों को सुविधा अच्छी मिलेंगी लोग अच्छी तरह इलाज करा पाएंगे और ओवरआल लोगों की हेल्थ पर इसका काफी अच्छा असर पड़ने वाला है.

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं कि जीएसटी, जिसके अंदर सरकार ने स्लैब चेंज किए और केवल दो स्लैब कर दिए हैं. इससे बाजार के अंदर अपार संभावनाएं जागेंगी ग्राहकों को सामान सस्ता मिलेगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बनने से उद्योग के अंदर में काम बढ़ेगा और तेजी आएगी. यही उम्मीद करते है कि जो सरकार ने बेनिफिट दिए है उसका लाभ अंतिम ग्राहक तक को मिले.

उपाध्यक्ष एच एन शुक्ला, का कहना है कि सरकार इससे लोगों की परचेसिंग पावर काफी बढ़ेगी. लोग दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मना सकेंगे, इसके साथ ही सरकार ने एक और बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो पर्सनल जीवन बीमा पॉलिसी या लाइफ एंशोरेंस है उसके ऊपर टैक्स जीरो कर दिया है.

इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी विशाल गोयल, का कहना है सरकार ने जो जीएसटी स्लैब में बदलाव किए हैं, उससे बहुत सारे डेली यूसेजेस के आइटम में और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कंज्यूमर को आगे बेनिफिटस मिलना चाहिए और सारी कंपनी अगर वो बेनिफिट पास ऑन करती है, तो वो काफी बड़ा अमाउंट और एक अच्छा अमाउंट ऐड हो जाता है इसलिए ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है.

