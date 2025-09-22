ETV Bharat / state

सूर्योदय से लागू हुआ जीएसटी का नया स्लैब, सीएम भजनलाल की 'लोकल फॉर वोकल' की अपील

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से विशेष चर्चा की. इस दौरान सीएम ने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 9:45 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया. देश भर में भाजपा इसको लेकर आमजन के बीच पहुंच रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों और उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा कर की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा गरीब, किसान, महिला, दुकानदार और व्यापारी सहित सभी वर्गों को मिलेगा. सीएम ने प्रदेश की जनता से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की.

अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया, तो इसका सबसे अधिक फायदा आमजन को मिलेगा. जीएसटी की स्लैब में बदलाव से आमजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा. उन्होंने कहा कि इस अवसर को विशेष रूप से व्यापारी और नागरिक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं. उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए. नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं.

स्वदेशी वस्तुएं खरीद की अपील : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही अब व्यापारी, उद्योग संगठन देश और आमजन की आवश्यकता की वस्तुएं देश में ही निर्मित करने के काम को नई दिशा दें. साथ ही, स्वदेशी के संकल्प को साकार बनाने के लिए आमजन भी देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदें. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के ओद्यौगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है.

पढे़ं : अच्छी खबर : राजस्थान में दूध-घी और पनीर-मक्खन हुए सस्ते, जानिए अब किस रेट में मिलेंगे

प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है. उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास कर रही है. बैठक में व्यापारियों, उद्योग संगठनों ने वस्तु एवं सेवाकर की स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया. इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

Last Updated : September 22, 2025 at 9:52 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM BHAJANLAL APPEALLOCAL FOR VOCALGST BACHAT UTSAVजीएसटी का नया स्लैबNEW GST RATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सरकार 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा शुरू करने की योजना बना रही: प्रधान

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.