सूर्योदय से लागू हुआ जीएसटी का नया स्लैब, सीएम भजनलाल की 'लोकल फॉर वोकल' की अपील
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से विशेष चर्चा की. इस दौरान सीएम ने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की.
Published : September 22, 2025 at 9:45 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 9:52 AM IST
जयपुर: 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया. देश भर में भाजपा इसको लेकर आमजन के बीच पहुंच रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों और उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा कर की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा गरीब, किसान, महिला, दुकानदार और व्यापारी सहित सभी वर्गों को मिलेगा. सीएम ने प्रदेश की जनता से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की.
अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया, तो इसका सबसे अधिक फायदा आमजन को मिलेगा. जीएसटी की स्लैब में बदलाव से आमजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा. उन्होंने कहा कि इस अवसर को विशेष रूप से व्यापारी और नागरिक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं. उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए. नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं.
मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों व उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत सरकार के ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा की। साथ ही कल से प्रारम्भ 'जीएसटी बचत उत्सव' को पूरे उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 21, 2025
स्वदेशी वस्तुएं खरीद की अपील : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही अब व्यापारी, उद्योग संगठन देश और आमजन की आवश्यकता की वस्तुएं देश में ही निर्मित करने के काम को नई दिशा दें. साथ ही, स्वदेशी के संकल्प को साकार बनाने के लिए आमजन भी देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदें. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के ओद्यौगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है.
प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है. उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास कर रही है. बैठक में व्यापारियों, उद्योग संगठनों ने वस्तु एवं सेवाकर की स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया. इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.