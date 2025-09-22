ETV Bharat / state

सूर्योदय से लागू हुआ जीएसटी का नया स्लैब, सीएम भजनलाल की 'लोकल फॉर वोकल' की अपील

जयपुर: 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया. देश भर में भाजपा इसको लेकर आमजन के बीच पहुंच रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों और उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा कर की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा गरीब, किसान, महिला, दुकानदार और व्यापारी सहित सभी वर्गों को मिलेगा. सीएम ने प्रदेश की जनता से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की.

अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. 22 सितंबर के सूर्योदय से वस्तु और सेवाकर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया, तो इसका सबसे अधिक फायदा आमजन को मिलेगा. जीएसटी की स्लैब में बदलाव से आमजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा. उन्होंने कहा कि इस अवसर को विशेष रूप से व्यापारी और नागरिक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं. उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए. नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं.