इंदौर: मध्य प्रदेश के करीब 30 लाख बेरोजगार अब बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहलाएंगे. दरअसल राज्य सरकार ने अपने रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों के साथ स्वरोजगार और अन्य रोजगार में शामिल तमाम आवेदकों को बेरोजगार के स्थान पर अब आकांक्षी युवा मान लिया है. लिहाजा अब नौकरी की तलाश में भटक रहे लाखों युवाओं को बेरोजगार कहना भी बेमानी होगा.

मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 में 33 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत

देश के किसी राज्य में यह पहला मौका है जब किसी राज्य की सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के कथित निवारण के शॉर्टकट के रूप में बेरोजगारी शब्द से ही किनारा कर लिया हो. विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सवाल उठाया था कि प्रदेश में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं? इसके जवाब में सरकार के कौशल विभाग ने स्वीकार किया कि दिसंबर 2023 में 33 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं.

जनवरी 2025 तक बेरोजगारों की स्थिति के बारे में पूछने पर सरकार ने जवाब दिया कि राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी एकत्र नहीं की जाती क्योंकि रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करने वाले सभी लोग बेरोजगार नहीं हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने अब रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का नामकरण बेरोजगारों की जगह आकांक्षी युवा कर दिया है.

कांग्रेस विधायक ने कहा, बेरोजगारी से घबराकर इस तरह के हथकंडे अपना रही राज्य सरकार

इधर इस मामले में सवाल उठाने वाले विधायक प्रताप ग्रेवाल का कहना है कि राज्य सरकार बेरोजगारी से घबराकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है. बेरोजगारों को बेरोजगार स्वीकार करने के बजाय उन्हें आकांक्षी युवा घोषित कर चुकी है. प्रदेश में रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता.

मामले में राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है "राज्य में रोजगार पोर्टल पर बेरोजगार का साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अलावा स्वरोजगार करने वाले भी रोजगार पाने की आस में पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं. ऐसी स्थिति में एक साथ सभी को बेरोजगार नहीं माना जा सकता."

उन्होंने कहा कि 2023-24 के शासकीय प्रतिवेदन में बेरोजगार शब्द का उल्लेख रोजगार मार्गदर्शन के संबंध में किया गया है. इसलिए मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर आवेदकों की संख्या को बेरोजगारों की संख्या नहीं माना जा सकता. उन्हें केवल पंजीकृत आवेदक कह सकते हैं, इसलिए अब पंजीकृत आवेदक के स्थान पर आकांक्षी युवा शब्द का उपयोग किया गया है.

कांग्रेस विधायक का दावा, बेरोजगारों की संख्या में भी गड़बड़ी

विधानसभा के मानसून सत्र में धार के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में 2018 में 26 लाख 82 हजार पंजीकृत बेरोजगार थे जिनकी संख्या 2023 में बढ़कर 33 लाख 13463 हो गई. वहीं जून 2025 में यह संख्या अचानक घटकर 25 लाख 68,321 हो गई. उन्होंने कहा कि 2021 में 12.37 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया और 2023 में पंजीयन की संख्या 13.64 लाख थी. उसके बाद भी पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कम कम हो गई.