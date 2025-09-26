ETV Bharat / state

लखनऊ के बसंत कुंज योजना में जल्द मिलेंगे नये व्यावसायिक व आवासीय प्लॉट, एई सस्पेंड, कार्यदायी संस्था पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

बसंत कुंज योजना में खाली पड़ी अनियोजित भूमि को नियोजित किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान गायब दो सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया.

LDA VC ने शुक्रवार को जांच पड़ताल की.
LDA VC ने शुक्रवार को जांच पड़ताल की. (Photo Credit; LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:02 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की बसंत कुंज योजना में नये व्यावसायिक व आवासीय भूखण्ड तैयार किये जाएंगे. इसके लिए ग्रीन बेल्ट व आबादी के पास खाली पड़ी अनियोजित भूमि को नियोजित किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बसंत कुंज योजना का निरीक्षण करके इसके लिए निर्देश जारी किये हैं. योजना में प्रचलित विकास, सौंदर्यीकरण व सुविधाओं के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिये गए हैं.

बसंत कुंज योजना के सेक्टर-आई में मैंगो पार्क के पास नजूल भूमि खसरा संख्या-591 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके भवनों का निर्माण किया गया है. जांच में पता चला कि प्रवर्तन टीम के स्तर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी है. इस पर उपाध्यक्ष (वीसी) ने कार्य में लापरवाही पर सहायक अभियंता के खिलाफ निलंबन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.

गायब मिले सुपरवाइजर : इसके अलावा अभियंत्रण जोन-7 में विकास कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव व सूरज कुमार द्वारा कार्य में लगातार लारवाही की जा रही है. निरीक्षण के दौरान भी दोनों सुपरवाइजर अनुपस्थित थे. इस पर उपाध्यक्ष ने दोनों सुपरवाइजर को निलंबित करने के आदेश दिये हैं. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी निरीक्षण किया. यहां जल निकासी के लिए प्रेरणा स्थल के पास बनाए जा रहे फ्लड पम्पिंग स्टेशन के कार्य की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर उपाध्यक्ष ने कार्यदायी संस्था मेसर्स एकमे पम्पस एण्ड पावर प्रोजेक्ट प्रालि पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेक्टर-ए का सर्वे दो सप्ताह में : उपाध्यक्ष ने बसंत कुंज योजना के सेक्टर-जे, के, आई एवं ओ का निरीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर ग्रीन बेल्ट व आबादी के पास रिक्त पड़ी अर्जित भूमि अभी भी अनियोजित है. उपाध्यक्ष ने ऐसी सभी भूमि को नियोजित करके नये आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड तैयीर करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही सेक्टर-ए में सर्वे का कार्य दो सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

संवरेंगे पार्क, सड़कों की होगी मरम्मत : उपाध्यक्ष ने हरदोई रोड स्थित जॉगर्स पार्क और योजना में विकसित किये जा रहे आयुर्वेदा पार्क व मैंगो पार्क का निरीक्षण किया. उन्होंने पार्कों में चल रहे विकास, सौंदर्यीकरण व हॉर्टीकल्चर के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये. साथ ही बरसात में खराब हुयी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कराने के लिए कहा है.

अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान : उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरी योजना में निर्मित व निर्माणाधीन भवनों का सर्वे कराया जाए और बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए.

