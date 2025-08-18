आगरा: ताजनगरी में 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ रहे हैं. सोमवार सुबह दस बजे जिले के सभी उपनिबंधक कार्यालयों पर नए सर्किल रेट से बैनामा होंगे. सर्किल रेट को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण करके जिला प्रशासन अब नए सर्किल रेट को लागू कर रहा है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की वेबसाइट पर मिलेगी. फिलहाल जो प्रस्तावित सर्किल रेट है, उसके अनुसार, फव्वारा बाजार में दुकान खरीदना सबसे महंगा हो गया है.

आगरा में प्रस्तावित सर्किल रेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये है नया प्रस्ताव: प्रस्ताव के मुताबिक, कॉमर्शियल क्षेत्र संजय प्लेस, सदर बाजार, एमजी रोड, फतेहाबाद रोड पर 40 से 50 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं. शहर के अन्य क्षेत्रों में 30 से 40 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़े हैं. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख इलाकों में 25 से 30% सर्किल रेट बढ़ेंगे. इसमें सुभाष बाजार, सेठ गली में अब दुकानों और गोदाम का सर्किल रेट सबसे अधिक बढ़ा है. इन क्षेत्रों ने एमजी रोड, कमलानगर, सदर बाजार और ताजगंज क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है. यहां दुकान का सर्किल रेट 1.95 लाख रुपये और गोदाम का सर्किल रेट 1.65 लाख रुपये प्रस्तावित है.

2017 के बाद अब बढ़ोतरी: बता दें कि, सन 2015 में शहरी क्षेत्र में 15 से 20 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट में 12 से 15 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई थी. इसके बाद आगरा में 1 अगस्त 2017 को सर्किल रेट में वृद्धि की गई थी. तब सर्किल रेट में 20% से 30% तक बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद आगरा में सर्किल रेट को लेकर 7 बार प्रस्ताव तैयार बने, लेकिन, हर बार स्थगित किया गया. इस बार लगभग डेढ़ माह में शासन के निर्देश पर फिर से सर्किल रेट की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार हुआ है. जिसके लिए 100 से अधिक आपत्तियां जिला प्रशासन को मिलीं. निस्तारण के बाद अब नए सर्किल रेट जारी किए जा रहे हैं. जिससे जिले में मकान से लेकर दुकान-खेत खरीदना महंगा हो जाएगा.

सड़क की चौड़ाई के हिसाब से जमीन की कीमत : शहर और ग्रामीण में नए सर्किल रेट की कीमत सड़क की चौड़ाई के हिसाब से तय की गई है. जिस क्षेत्र में जितनी सड़क की चौड़ाई होगी, वहां का सर्किल रेट उतना ही अधिक होगा. जिले में अकृषक भूमि पर नौ मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर अलग-अलग सर्किल रेट तय किए गए हैं. इसके साथ शहर के नए विकसित क्षेत्रों में सर्किल रेट 30 प्रतिशत और नए विकसित औद्यौगिक क्षेत्रों में 30 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं.

नए सर्किल रेट आज से होंगे लागू : आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि नए सर्किल रेट को लेकर सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पहले दिन एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला से इसकी निगरानी की जाएगी. जहां पर भी सर्किल रेट को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी, उसे दूर किया जाएगा. जिले में अब नए सर्किल रेट से ही बैनामा किए जाएंगे.

