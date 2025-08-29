ETV Bharat / state

पाकुड़ में जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर बनेंगे नए भवन, शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया - NEW BUILDING FOR EDUCATION IN PAKUR

पाकुड़ के जर्जर स्कूल को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति ने यह जानकारी दी.

New building for education in Pakur
डर के साये में पढ़ाई करते बच्चे (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 10:50 AM IST

पाकुड़: जिले के दर्जनों जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए राहत भरी खबर है. शिक्षा विभाग ने इन जर्जर भवनों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार कर भवन निर्माण विभाग को भेज दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पुरती ने इसकी जानकारी दी.

50 से अधिक स्कूल भवनों की पहचान

जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पुरती ने बताया कि पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के अलावा लिट्टीपाड़ा और हिरणपुर प्रखंडों में लगभग 50 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. इन भवनों की सूची तैयार कर भवन निर्माण विभाग को भेजी गई है, ताकि नए भवनों का निर्माण कर बच्चों को सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई का माहौल प्रदान किया जा सके. उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर के जर्जर भवन का स्वयं निरीक्षण किया गया है और इसे दुरुस्त कराने के लिए उपायुक्त को अवगत कराया गया है. इस स्कूल भवन को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से ठीक किया जाएगा.

जानकारी देती जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पुरती (Etv Bharat)

इन स्कूलों की हालत जर्जर

शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले के कई स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं. इनमें प्राथमिक विद्यालय जगतपुर, प्राथमिक विद्यालय पियर्सोल, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सीमलढाब, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बस्ताडीह, प्राथमिक विद्यालय जामबाद, प्राथमिक विद्यालय धनगढ़ा, मध्य विद्यालय मुर्गाडांगा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डांगापाड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाथकाठी उर्दू, मध्य विद्यालय चांचकी, प्राथमिक विद्यालय टाकाटोला, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खुटामारा, प्राथमिक विद्यालय कान्हूपुर, प्राथमिक विद्यालय रामनाथपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसमाडांगा 2, मध्य विद्यालय कुँड़ापाड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय संग्रामपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ामोहलान और उत्क्रमित मध्य विद्यालय जादूपुर शामिल हैं.

New building for education in Pakur
जर्जर स्कूल की छत (Etv Bharat)

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाडेरकोला बी, आरके प्लस टू विद्यालय हिरणपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामनाथपुर, प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया, रानी ज्योतिर्मयी बालिका उच्च विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमशेरपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनाजोड़ी, प्राथमिक विद्यालय किस्मत लखनपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोटा धनसरिया, मध्य विद्यालय धरमपुर, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जरमुंडी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय करियोडीह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुवन, प्राथमिक विद्यालय कारीपहाड़ी, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेहड़ा, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एचगो, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बड़ा कामोगोड़ा, प्राथमिक विद्यालय बड़ा पकटोली, प्राथमिक विद्यालय जबरदाहा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितलो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहरबनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितरो, मध्य विद्यालय धरमपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुँजबोना, प्रोजेक्ट हाई स्कूल धरमपुर और प्राथमिक विद्यालय बड़ाघघरी जैसे स्कूल भी जर्जर स्थिति में हैं. इन सभी भवनों को ध्वस्त कर नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा.

New building for education in Pakur
पाकुड़ का जर्जर स्कूल (Etv Bharat)

बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि जिन भवनों में छज्जा या पिलर टूटने की स्थिति में हैं, वहां से बच्चों को तत्काल अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर पढ़ाई कराई जाए. यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

ईटीवी भारत की खबर का असर

बता दें कि ईटीवी भारत ने हाल ही में जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई और डर के कारण बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर समाचार प्रकाशित किया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. यह कदम न केवल बच्चों की शिक्षा को सुचारू बनाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा.

