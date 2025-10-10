ETV Bharat / state

कानपुर में जरीब चौकी व गंगाघाट पर बनेंगे नए पुल, शासन से मिला ग्रीन सिग्नल, जाम से मिलेगी राहत

चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम विजय कुमार सेन ने बताया, दीपावली के बाद से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

कानपुर में दो पुल निर्माण को मिली मंजूरी.
कानपुर में दो पुल निर्माण को मिली मंजूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
कानपुर : जरीब चौकी क्रॉसिंग पर पुल और गंगाघाट स्थित पुराने गंगा पुल पर नए पुल के निर्माण को शासन से हरी झंडी मिल गई है. अब जल्द ही जरीब चौकी क्रॉसिंग व पुराने गंगा पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. जिससे कानपुर समेत उन्नाव की लाखों की आबादी को जाम से राहत मिल जाएगी.

विभागों को भेजा गया रिमाइंडर : गंगाघाट पुल बनाने वाली कंपनी 10 अक्टूबर से मिट्टी परीक्षण का काम शुरू कर देगी. साथ ही पुल के आसपास जो अतिक्रमण है, उसे हटाने का काम भी किया जाएगा. जरीब चौकी क्रॉसिंग पर पुल के लिए सेतु निगम अफसरों ने केस्को, सीयूजीएल, नगर निगम, जल निगम, जलकल विभाग और बीएसएनएल को अपनी ओर से रिमाइंडर भेजा है. सेतु निगम की ओर से जरीब चौकी पुल के निर्माण की जिम्मेदारी ऋषिकेश की कंपनी हिलवेज कंस्ट्रक्शन को दी गई है.

320 करोड़ रुपये से बनेगा जरीब चौकी पुल : सेतु निगम के अफसरों ने बताया, जरीब चौकी पर पुल के लिए कुल बजट 320 करोड़ रुपये रखा गया है. 1700 मीटर लंबे चार लेन वाले इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे लोगों को चार दिशाओं में जाने का मौका मिल सकेगा. शहर में सबसे अधिक जाम जरीब चौकी चौराहे पर ही लगता है.

गंगाघाट पुल पर 235 करोड़ रुपये खर्च होंगे : यहां से लोग जीटी रोड होते हुए रामादेवी से प्रयागराज की ओर जाते हैं. जबकि रोजाना अच्छी संख्या में राहगीर सेंट्रल स्टेशन व दूसरे शहरों के लिए बस पकड़ने को लेकर झकरकटी बस अड्डा पहुंचते हैं. इसी तरह गंगाघाट पुराने पुल के स्थान पर बनने वाले नए पुल की कुल लंबाई भी 1700 मीटर है और इसका अनुमानित बजट 235 करोड़ रुपये है.

दीपावली बाद शुरू होगा काम : इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी हरियाणा की कंपनी केकेआर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम विजय कुमार सेन ने बताया, जरीब चौकी व गंगाघाट पुराना पुल के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है. दीपावली के बाद से इन पुलों का निर्माण कार्य शुरू करने संबंधी कवायद करेंगे.

