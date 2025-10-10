ETV Bharat / state

कानपुर में जरीब चौकी व गंगाघाट पर बनेंगे नए पुल, शासन से मिला ग्रीन सिग्नल, जाम से मिलेगी राहत

कानपुर : जरीब चौकी क्रॉसिंग पर पुल और गंगाघाट स्थित पुराने गंगा पुल पर नए पुल के निर्माण को शासन से हरी झंडी मिल गई है. अब जल्द ही जरीब चौकी क्रॉसिंग व पुराने गंगा पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. जिससे कानपुर समेत उन्नाव की लाखों की आबादी को जाम से राहत मिल जाएगी.

विभागों को भेजा गया रिमाइंडर : गंगाघाट पुल बनाने वाली कंपनी 10 अक्टूबर से मिट्टी परीक्षण का काम शुरू कर देगी. साथ ही पुल के आसपास जो अतिक्रमण है, उसे हटाने का काम भी किया जाएगा. जरीब चौकी क्रॉसिंग पर पुल के लिए सेतु निगम अफसरों ने केस्को, सीयूजीएल, नगर निगम, जल निगम, जलकल विभाग और बीएसएनएल को अपनी ओर से रिमाइंडर भेजा है. सेतु निगम की ओर से जरीब चौकी पुल के निर्माण की जिम्मेदारी ऋषिकेश की कंपनी हिलवेज कंस्ट्रक्शन को दी गई है.

320 करोड़ रुपये से बनेगा जरीब चौकी पुल : सेतु निगम के अफसरों ने बताया, जरीब चौकी पर पुल के लिए कुल बजट 320 करोड़ रुपये रखा गया है. 1700 मीटर लंबे चार लेन वाले इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे लोगों को चार दिशाओं में जाने का मौका मिल सकेगा. शहर में सबसे अधिक जाम जरीब चौकी चौराहे पर ही लगता है.