मध्य प्रदेश बीजेपी में किसकी रोशन होगी दिवाली, टीम खंडेलवाल का ऐलान कब तक?

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "तारीख तो तय नहीं है लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी दीपावली के पहले नई टीम का ऐलान कर सकती हैं. माना जा रहा है कि इसी हफ्ते के आखिर तक टीम खंडेलवाल की घोषणा हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल कि इस टीम में चेहरे कौन से होंगे. जिस तरह से अध्यक्ष बनते ही खंडेलवाल ने पार्टी के हाशिए पर पड़े नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद से ही ये सुगबुगाहट थी कि बीजेपी की नई टीम में इस बार पुराने चेहरे प्रमुखता से होंगे."

भोपाल: भाजपा में इस बार दीपावली किसके लिए खास होगी? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान संभाले 100 दिन पार हो चुके हैं लेकिन नई टीम का इंतज़ार बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक टीम खंडेलवाल की सूची तैयार हो चुकी है. इस पर केन्द्रीय हाईकमान की मुहर लगते ही दीपावली के पहले टीम खंडेलवाल का ऐलान किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते तक मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की नई टीम की घोषणा हो सकती है.

उन्होंने आगे कहा, हेमंत खंडेलवाल उसी धारा की राजनीति करते हैं जो बीजेपी का मूल है, लो प्रोफाईल रहकर काम करना. उन्होंने जिस तरह से पद संभालने के बाद हाशिए पर पड़े मध्य प्रदेश के नेताओं से उनके निवास पर जाकर मुलाकात का चलन शुरू किया है. उसने लंबे समय से कतार में खड़े नेताओं को उम्मीद जगा दी है. वीडी शर्मा ने नए चेहरों पर दांव लगाया था. और ऐसा माना जा रहा है कि खंडेलवाल पुराने हाशिए पर खड़े नेताओं को फिर स्ट्रीम लाईन कर सकते हैं.

टीम खंडेलवाल का ऐलान जल्द (ETV Bharat)

चूंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव दूर हैं, खंडेलवाल के लिए संगठन की मजबूती के साथ सत्ता के रहते हुए पार्टी के अनुशासन को बरकरार रखना है. बीजेपी में मध्य प्रदेश के संगठन को आदर्श कहा जाता है. इसलिए चुनौती ये भी है कि पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें संगठन अग्रणी रहे.

एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)

कहां अटकी है नई टीम की सूची

मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में वीडी शर्मा की प्रदेश अध्यक्ष पद से रवानगी जितने इत्मीनान से हुई, उतना ही वक्त नए अध्यक्ष खंडेलवाल अपनी नई टीम के ऐलान में ले रहे हैं. हेमंत खंडेलवाल को ये जिम्मेदारी संभाले सौ दिन पार हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की सूची कब आएगी अब तक ये इंतजार बना हुआ है. वैसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा काफी पहले ही सूची फाइनल कर चुके हैं. सूची अटकने की वजह अब तक केन्द्रीय नेतृत्व की मंजूरी बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वहां से हरी झंडी मिलते ही टीम की घोषणा कर दी जाएगी.

खंडेलवाल की राइट च्वाइस क्या होगी

सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि खंडेलवाल की राइट च्वाइस क्या होगी. टीम वीडी के करीब 16 पदाधिकारियों की भूमिका बदल चुकी है. हांलाकि वीडी शर्मा ने जब 2000 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी टीम बनाई थी. तब चुनाव में तीन साल का समय था. इनमें आठ विधायक और आठ सांसद बन चुके हैं. ये तय है कि वे संगठन के पद से हटाए जाएंगे. हांलाकि कांग्रेस टीम घोषित होने में लगातार हो रही देरी और अध्यक्ष के टीम चयन में गुटबाजी देख रही है.

कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, असल में ये बीजेपी में बढ़ रहे गुट हैं. जिनकी वजह से तीन महीने बीत जाने के बाद भी पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई. दूसरी तरफ निगम मंडल पर भी नियुक्ति दो साल से अटकी है. असल में ऐलान के साथ ही पार्टी की गुटबाजी सामने दिखने लगेगी. इसलिए पार्टी फैसला नहीं ले पा रही है.