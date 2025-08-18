भिलाई : छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भिलाई में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया.इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव और पवन साय भी मौजूद थे. मंच पर पूर्व सांसद सरोज पाण्डेय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय भी थे.इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी.सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को अब अपनी रणनीति बनाने के लिए एक नया भवन मिला है,जो आने वाले समय में नई ऊर्जा को संचालित करेगा.

सीएम साय ने बीजेपी नेताओं का जताया आभार : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ की. इस दौरान सीएम साय ने कहा कि हमने जिनकी अध्यक्षता में हम सब लोग विधानसभा का चुनाव लड़े और बहुत ही हुंकार के साथ उनका नारा था नहीं सहिबो बदल के रहिबो और आप सबके सहयोग से कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार को बदल के रख दिए ऐसे ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब अरुण साव,भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिन्होंने सांसद विधायक महापौर जैसे विभिन्न पदों में रहकर जन सेवा का काम किया सरोज पांडेय, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रकाश पांडेय, हमारे संगठन के शिल्पी प्रदेश के संगठन के महामंत्री पवन साय समेत मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया करता हूं.

भिलाई में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस की झूठी सरकार को जनता ने हटाया : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार में सुशासन के तहत काम हो रहा है.आपकी मेहनत के कारण प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को हटा दिया गया है.क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे वो एक भी पूरा नहीं कर पाई,उल्टा जनता को झूठ बोल रही है. आपसे मेरी अपील है कि आप कांग्रेस के झूठ को घर घर तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाएं ताकि जनता को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल सके.

सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज सोशल मीडिया का जमाना है.आप सभी के हाथों में मोबाइल है.इसलिए आप अपने मोबाइल के माध्यम से कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं.बीजेपी के शासन में महतारियों का ख्याल रखा गया.किसानों को वादे के मुताबिक धान का बोनस मिला.साथ ही साथ जिस समर्थन मूल्य का वादा हमारी सरकार ने चुनाव से पहले किया था उसे सत्ता में आने के बाद पूरा किया गया. पीएससी घोटाले की जांच करके दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

सीएम साय ने कहा कि अब हम ऑनलाइन की दिशा में काम कर रहे हैं.मंत्रालय के सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं.मंत्रालयों में फाइलें भी अब ऑनलाइन निपटाई जा रही है. हम लगातार विकास ओर आगे बढ़ रहे हैं.हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं. अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले इसकी चिंता कर रहे हैं. एक बार फिर से नए कार्यालय की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं.

स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों की तारीफ की : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वच्छता की दिशा में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं. सफाई के लिए बिल्हा शहर में पूरे भारत देश में पहला स्थान लाया है.ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है. एक और कैटेगरी में 100 शहरों में 58 शहर हमारे छत्तीसगढ़ के हैं. ये बहुत ही गौरव का विषय है. हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे. आप सब लोगों का आशीर्वाद आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए.

भाषण में चिनाब ब्रिज का जिक्र : ये भिलाई के लिए गौरव की बात है कि विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है. हम और आप मिलकर इसी तरह से नई ऊंचाईयों को छूते रहेंगे. इस बार सिर्फ एक विधानसभा रह गई थी.उम्मीद है कि अगली बार आप सब मेहनत से उसे हमारी झोली में लाकर देंगे. साथ ही साथ आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी हमें विजयी पताका फहरानी है.

करोड़ों की विकास कार्यों का तोहफा : सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 241 करोड़ रुपये की लागत से 66 कार्यों का भूमि पूजन और 19 करोड़ रुपये की लागत से 46 कार्यों का लोकार्पण भी किया .

