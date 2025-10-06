ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में फिर होगी नए विदेशी चीतों की एंट्री, नामीबिया और बोत्सवाना से आएंगे 8 चीते

बता दें कि केंद्र सरकार कूनो के बाद मध्यप्रदेश के दूसरे जंगलों में भी चीते की टेरिटरी बढ़ाने जा रही है. इसके लिए गांधी सागर अभयारण्य को चुना गया है. यहां नामीबिया से 4 और दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 4 चीते लाएं जाएंगे. केंद्र सरकार से मिले इनपुट के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साल के आखिर तक गांधी सागर अभयारण्य में चीते दस्तक दे सकते हैं. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और केन्या से आई टीम ने गांधी सागर अभयारण्य में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है.

भोपाल : साल 1952 में भारत सरकार ने अधिकारिक तौर पर चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था. ऐसे में करीब 70 सालों तक देश से दुनिया के सबसे तेज धावक गायब रहे. लेकिन साल 2022 में एक बार फिर केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत में चीतों का अगमन हुआ. मध्यप्रदेश में स्थित कूनों नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे. अब एक बार फिर मध्यप्रदेश में विदेशी धरती से चीतों की नई खेप लाने की तैयारी की जा रही है.

वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया, '' बोत्सवाना और नामीबिया से आने वाले चीतों के लिए गांधी सागर अभयारण्य तैयार है. अभयारण्य में 6400 हेक्टेयर में चीतों के लिए बड़े बाड़े बनाए गए हैं. इनमें आठ क्वारंटाइन बाड़े भी हैं, जहां शुरुआत में आठ चीतों को क्वारंटाइन रखा जाएगा. केन्या और दक्षिण अफ्रीका से आई विशेषज्ञों की टीम ने अभयारण्य में बाड़े, क्वारंटाइन बाड़ों, हाईमास्ट कैमरा, जलस्रोत मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारी देखी है.

वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने बताया कि गांधीसागर अभयारण्य बड़े घास के मैदान, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और प्राकृतिक गुफायों की वजह से चीतों के लिए मुफीद है.

जब सीएम मोहन यादव ने भी कुछ चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा (Etv Bharat)

चीतों के शिकार की व्यवस्था देख रही अफ्रीकी कंपनी

वन अधिकारियों ने बताया कि गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के शिकार की व्यवस्था भी की जा रही है. चूंकि चीता बड़े जानवरों का शिकार नहीं करता, इसलिए इनके लिए हिरण, खरगोश, जंगली कुत्ते और अन्य छोटे जानवरों को लाया जा रहा है. यहां 1250 हिरण-चीतल लाने हैं और जिनमें 434 पहुंच चुके हैं. अधिकारियों ने बताया कि गांधी सागर के साथ वन विहार, नरसिंहगढ़ सेंचुरी और कान्हा टाइगर रिजर्व समेत अन्य स्थानों से हिरण और चीतल पकड़कर गांधी सागर में छोड़ने के लिए अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ एंड साल्यूशन कंपनी से अनुबंध किया गया है.

चीतों के शिकार की व्यवस्था देख रही अफ्रीकी कंपनी (Etv Bharat)

मध्यप्रदेश में अभी 27 चीते, 15 खुले जंगलों में घूम रहे

बता दें कि मध्यप्रदेश में साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे. लेकिन इन 20 में से 9 शावकों की मृत्यु हो चुकी है. जबकि मध्यप्रदेश में 26 चीता शावकों का जन्म हुआ, इससे इनकी संख्या 37 तक पहुंची लेकिन इनमें भी 10 शावकों की मृत्यु हो चुकी है. ऐसे में मध्यप्रदेश में अभी 27 चीते हैं. इनमें 15 चीते खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं. जबकि 3 चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है. विश्व में चीतों के जीवित रहने की दर करीब 40 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में यह दर 61 प्रतिशत है.

बोमा तकनीकी से होगा शिकार का ट्रांसलोकेशन

गांधी सागर अभयारण्य में हिरण और नीलगायों को शिफ्ट करने के लिए बोमा तकनीकी का सहारा लिया जाएगा. इस दौरान चीता के शिकार का ट्रांसलोकेशन हेलीकाप्टर के जरिए किया जाएगा. दरअसल, हिरण और चीतल को पकड़ने की यह दक्षिण अफ्रीका की तकनीक है, जिसे भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानि एनटीसीए भी मानयता दे चुका है. इसके तहत वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए तीन ओर से घास और एक तरफ हरी नेट लगाई की दीवार बनाई जाती है. प्राणियों को इस हरी दीवार में घेरकर नेट से ढंके हुए वाहन में पहुंचा दिया जाता है.

एशियाई चीतों के संरक्षण पर ध्यान दे सरकार

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुदेश बाघमारे ने बताया, '' कूनो के बाद मंदसौर का गांधीसागर अफ्रीकी चीतों के लिए अनुकूल है. यहां चीतों के सर्वाइवल रेट अधिक है. चीते घास के मैदानों के प्रमुख शिकारी होते हैं. इनके आने से जंगल में चीतल, चिंकारा और नीलगाय समेत अन्य जानवरों की आबादी नियंत्रित रहती है. जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है.''

हालांकि, बाघमारे का मानना है कि भारत में अफ्रीका से चीते लाना कृतिम संरक्षण है. सरकार को असली एशियाई चीता के संरक्षण में ध्यान देना चाहिए. जो अभी ईरान में हैं.

गांधी सागर उद्यान की खासियत

गांधी सागर अभयारण्य नीमच-मंदसौर जिलों में फैला है.

अभयारण्य 1974 में बनाया गया था.

इसका क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किलोमीटर है.

अभयारण्य के बीच से चंबल नदी बहती है.

अभयारण्य राजस्थान के मुकुंदरा अभयारण्य से सीमा साझा करता है.

वन विभाग ने की यह तैयारी

गांधी सागर अभयारण्य के 6400 हेक्टेयर में चीतों के लिए बड़े बाड़े बनाए गए हैं. इनमें आठ क्वारंटाइन बाड़े भी हैं, जहां शुरुआत में आठ चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा.यहां हाईमास्ट कैमरा और जलस्रोत मॉनिटरिंग के लिए भी यंत्र लगाए गए हैं. पहले चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा, इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे छोड़ा जाएगा.

मध्यप्रदेश में चीतों का सफर (Fact File)