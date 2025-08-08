Essay Contest 2025

जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस की आड़ में सड़कों का खेल: पुराने डामर पर नया डामर - ROAD REPAIRING IN JODHPUR

जोधपुर शहर में सड़कों की मरम्मत के नाम पर नियमों की अवहेलना करते हुए पुरानी सड़क पर ही नई डामर बिछाई जा रही है.

Road Repairing In Jodhpur
पुरानी सड़क पर डामर बिछाते हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 6:29 PM IST

जोधपुर: इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर में होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत करेंगे. ऐसे में प्रशासन उन रास्तों को संवारने में जुटा है, जहां से सीएम गुजरेंगे. दूसरी ओर शहर की क्षतिग्रस्त अन्य सड़कों की हालत खराब है. उन्हें सुधारने के नाम पर एक अजीब खेल चल रहा है. जहां पैचवर्क का काम होना था, वहां पुराने डामर पर ही नया डामर बिछाया जा रहा है. यह तब है जबकि हाल ही स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया था कि नई सड़क बिछाने से पहले पुरानी डामर को हटाया जाए. इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेंसियों ने शहर भर में पहले से मौजूद सड़कों पर ही डामर बिछा दिया है. जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि लेवल सही था, इसलिए सड़क बना दी.

दरअसल, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के नाम पर शहर की सड़कों को चमकाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. शहर के कई इलाकों में, जहां सड़कें पहले ही ठीक थी, वहां भी डामर की एक और परत चढ़ा दी गई. सरकार ने इस मामले में 'मिल एंड फिल' नीति लागू की है, फिर भी जोधपुर में इन नियमों को नजरअंदाज़ करके काम किया जा रहा है. शहर की पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन सिर्फ सीएम के दौरे के समय ही हो रहा है, आगे क्या होगा? यह चिंता का विषय है. शहर की अन्य टूटी सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा. उन्होंने तंज कसा कि जहां आम जनता रोज गुजरती है, वहां की सफाई भी सीएम के आने पर ही हो रही है.

नहीं हो रही नियमों की पालना: तेरह अगस्त को होने वाली ठेकेदारों की हड़ताल स्थगित हो गई है. इसके बाद शहर की सड़कों को सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों से करोड़ों रुपए के काम करवा रहा है, जिनमें पैचवर्क भी शामिल है, लेकिन कई जगहों पर जहां पेचिंग की जानी थी, वहां बिना खुदाई किए ही पुराने डामर पर नया डामर बिछा दिया गया है. इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर ने कहा कि जहां सड़क का लेवल ठीक था, वहां नई सड़क बनाने के लिए खुदाई नहीं की गई, बल्कि पुराने डामर पर ही नया डामर बिछाया गया. जहां खुदाई जरूरी होगी, वहां नियमों के अनुसार काम किया जाएगा.

सड़क पर सड़क बनाने से बढ़ रही समस्याएं: सर्किट हाउस के पास पुरानी सड़क है. उसकी डामर को हटाए बिना ही उस पर नई डामर कर दी गई, जिससे वहां का लेवल काफी ऊंचा हो गया. जानकारों के मुताबिक जब भी कोई वीआईपी दौरा होता है, तो यहां पुरानी सड़क पर ही नई सड़क बना दी जाती है. अब एक बार फिर यहां कार्पेट बिछा दिया गया है. इसी तरह अशोक उद्यान के आसपास भी पुरानी सड़क पर नया डामर डाल दिया गया है.

खराब जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम: जोधपुर शहर में बारिश के दिनों में पानी के निकास की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहां सड़कों का लेवल एक समान नहीं है. इस वजह से बारिश में सड़कें पानी से भर जाती हैं. इन्हीं सड़कों के बीच में सीवरेज लाइन बिछी हुई है, जिनके ढक्कनों पर बार-बार सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे लेवल और भी खराब हो रहा है.

क्या है सरकार का आदेश: स्वायत्त शासन विभाग ने 24 जुलाई को आदेश जारी कर कहा था कि शहरी इलाकों में सड़क पर सड़क बनाने से रहवासियों को ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या हो रही है, खासकर 30 साल पुरानी कॉलोनियों में. नई सड़क बनाने से पहले पुरानी सड़क को हटाया जाए, लेकिन जोधपुर में इस आदेश की पालना नहीं हो रहा है.

