जयपुर : राजस्थान की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा. सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के साथ अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य और निर्दलीय विधायक अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. मानसून सत्र छोटा रहने की उम्मीद है, लेकिन हंगामे के आसार हैं. सदन सुचारू चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तैयारी की है. सदन की कार्यवाही शुरू होने पहले एडवाइजरी जारी की गई. अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने सदन के नए नियम लागू किए. इस बार कई कड़े प्रावधान किए हैं. इसके चलते अब कई विधायकों पर नए प्रतिबंध लगेंगे. इतना ही नहीं अब बिना ऑनलाइन अनुमति विधायक मुद्दा नहीं उठाने समेत विभिन्न शर्तें लागू की गई है.

मुद्दा उठाने से पहले लेनी होगी ऑनलाइन अनुमति: प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नई संहिता के तहत कोई भी विधायक कितना ही गंभीर मुद्दा क्यों न हो, उसे ऑनलाइन अनुमति के बिना सदन में नहीं उठा सकेगा. अब से सीएम और मंत्रियों के अलावा शेष 173 विधायक केवल ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी के बाद ही अपने मुद्दे सदन में रख सकेंगे. गाइडलाइन में कहा गया है कि 1 सितम्बर, 2025 से शुरू होने जा रहे 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र में शून्यकाल के दौरान नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं, पर्ची के साथ ही नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य नियमों के तहत प्रस्तावों को अब प्रश्नों की भांति NeVA के माध्यम से ऑनलाइन भिजवाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है, इसलिए वेबसाइट https://cmsraj.neva.gov.in/ के माध्यम से कर सकेंगे. इसके साथ सप्ताह में अधिकतम 9 बार ही विधायक सदन में मुद्दा उठा पाएंगे. इसके लिए नेवा (NeVA) ऐप या विधानसभा की वेबसाइट पर पहले से PDF फाइल अपलोड करनी होगी. विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही विधायक का नाम पुकारा जाएगा और वह अपना मुद्दा रख पाएंगे.

गाइडलाइन, जिसके हिसाब से चलेगा सदन

स्थगन प्रस्ताव: संसदीय परंपराओं के अनुसार सदस्यों को प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति की हो और उसके समाधान में सरकार की असफलता दिखाई दे रही हो

अध्यक्ष नियम 50 के अंतर्गत जिन स्थगन प्रस्तावों पर सम्मति देना उचित समझें उन प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जाएगा. जो प्रस्ताव अस्वीकार किए जाएंगे, उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जाएगी. ऐसे अस्वीकृत मामलों को सदस्य सदन में नहीं उठाएंगे और न ही विवाद का विषय बनाएंगे

अध्यक्ष, जिन प्रस्तावों को पर्याप्त लोक महत्व को मानते हुए सरकार से उन पर वक्तव्य दिलाना चाहे, उनके बारे में भी सदन में व्यवस्था दी जा सकेगी

एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा

एक ही प्रस्ताव से एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी

प्रस्ताव हालिया किसी विशिष्ट लोक महत्व के विषय तक ही सीमित रहेगा

सदस्य स्थगन प्रस्ताव सत्र कार्य दिवस से एक दिवस पूर्व दोपहर 2:00 बजे से कार्य दिवस के सुबह 09:30 बजे तक नेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रेषित कर सकेंगे

विशेष उल्लेख की सूचनाएं

सदस्यों को सप्ताह में एक बार नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने का अवसर प्राप्त है

सदस्य विशेष उल्लेख की सूचनाएं सत्र की बैठक प्रारम्भ होने से 3 दिन पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे

नियम 295 के अंतर्गत उठाए जाने वाले किसी विषय के लिए शब्दों की सीमा 250 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए

250 शब्दों की सीमा से अधिक की सूचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा

सदस्य विशेष उल्लेख की सूचना संबंधी प्रस्ताव की पीडीएफ संलग्न कर अपलोड कर सकते हैं

सदस्य की ओर से प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचना को सदन में पढ़ा जाता है. अतः केवल लिखे हुए शब्दों का ही पठन कर सकते हैं

नियम 295 के अधीन सभी सूचनाएं उसी सप्ताह के लिए विधिमान्य हैं, जिसके लिए वे दी गई हैं.

पर्ची के अनुसार

विषय हालिया घटित किसी अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बद्ध होना चाहिए

पर्ची पद्धति में एक सत्र से अगले सत्र की अवधि के दौरान घटित घटनाओं से संबंधित विषयों को ही सम्मिलित किया जाएगा, इन विषयों का चयन लॉटरी में शामिल किए जाने से पूर्व कर लिया जाएगा

सप्ताह में एक माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से केवल दो बार विषय उठाने की अनुमति होगी

पर्ची के माध्यम से किन 04 सदस्यों को अनुमति दी जाए, इसका निर्धारण शलाका (लॉटरी) के माध्यम से किया जाएगा

इस प्रक्रिया से अधिकाधिक 4 सदस्यों को एक दिन की बैठक में सदन में दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी

इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे

कोई महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी. इस प्रक्रिया से उठाए जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे

पर्ची के माध्यम से उठाए गए विषय पर मंत्री की ओर से वक्तव्य दिए जाने की स्थिति में पर्ची प्रस्तुतकर्ता सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं होगा

सदस्य की ओर से सदन की बैठक के दिन सुबह 08.45 बजे से 09.45 बजे तक पर्ची नेवा पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकेंगे

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव