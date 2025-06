ETV Bharat / state

बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में चित्रकूट-रीवा एक्सप्रेसवे से विकास को नई गति मिलेगी. ( Photo Credit- ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है. इसके तहत 9 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है. इन नई परियोजनाओं की कुल लंबाई 2063 किलोमीटर होगी. इन पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके साथ ही, यूपी में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 4374 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी. यह देश में किसी भी राज्य के लिए एक रिकॉर्ड होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य राज्यों को इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम पांच साल लग सकते हैं. दूसरे राज्यों को इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम पांच साल लग सकते हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यटन, और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर-शामली और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी और पूर्वोत्तर भारत के बीच व्यापार और आवागमन में क्रांति लाएंगे. बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में चित्रकूट-रीवा एक्सप्रेसवे से विकास को नई गति मिलेगी. इसके अलावा, इन परियोजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उदाहरण के लिए, यमुना एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर में एचसीएल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जो 2000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगी.

यूपी में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 4374 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी (Photo Credit- ETV Bharat) यूपी का रिकॉर्ड और भविष्य: यूपी पहले से ही देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य है. इन 9 नई परियोजनाओं के साथ यह अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सड़क संपर्क के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनेगा. यह नेटवर्क न केवल प्रदेश के हर जिले को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत के साथ भी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा. उत्तर प्रदेश का यह एक्सप्रेसवे नेटवर्क न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की दिशा में ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है. सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा यूपी (Photo Credit- ETV Bharat) ये परियोजनाएं यूपी को देश का सबसे बड़ा सड़क संपर्क हब बनाने के साथ-साथ निवेश, पर्यटन, और रोजगार के नए द्वार खोलेंगी. अगले कुछ वर्षों में यूपी का यह रिकॉर्ड अन्य राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा.



यूपी का मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं. इनकी कुल लंबाई 1224.53 किलोमीटर है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (24.53 किमी): दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे तेज और सुगम यातायात के लिए जाना जाता है.

यमुना एक्सप्रेसवे (165 किमी): नोएडा से आगरा तक का सफर आसान बनाने वाला यह एक्सप्रेसवे पर्यटन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (302 किमी): यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अपनी इंजीनियरिंग और गति के लिए प्रसिद्ध है. इसका उद्घाटन 2016 में हुआ था.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (341 किमी): लखनऊ से गाजीपुर तक फैला यह एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296 किमी): बुंदेलखंड क्षेत्र को कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण.

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे (96 किमी): पश्चिमी यूपी और दिल्ली के बीच यात्रा समय को कम करने वाला यह एक्सप्रेसवे बेहद उपयोगी है. व्यापार और आवागमन में क्रांति लाने की तैयारी (Photo Credit- ETV Bharat) इसके अलावा, 6 अन्य एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे (594 किमी), बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, और कानपुर रिंग रोड शामिल हैं. गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है.



विकास की मिलेगी गति: योगी सरकार ने हाल ही में 9 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 2063 किलोमीटर होगी. इन परियोजनाओं पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है. इनमें से 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीईआईडीए) और 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा बनाए जाएंगे. प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा (Photo Credit- ETV Bharat) ये हैं प्रमुख प्रस्तावित एक्सप्रेसवे: गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (700 किमी): यह यूपी का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा. यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यात्रा समय को काफी कम करेगा.

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे (519 किमी): यह पूर्वी यूपी को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (74.30 किमी): यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे हवाई यात्रा और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा.

लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे (49.96 किमी): आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट राजधानी की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा.

मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे (120 किमी): पश्चिमी यूपी को उत्तराखंड से जोड़ने में मदद करेगा.

चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे (70 किमी): बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (90.84 किमी): यह क्षेत्रीय विकास और कृषि को बढ़ावा देगा. अन्य दो परियोजनाओं की घोषणा जल्द की जाएगी. इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का काम शुरू हो चुका है. सरकार का लक्ष्य 2027 तक इन परियोजनाओं को शुरू करना है.