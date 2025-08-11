रायपुर: नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे तेजस्वी, साहसी और प्रेरणादायी हस्तियों में गिना जाता है. उनका नाम सुनते ही हर भारतीय की आंखों के सामने आजाद हिंद फौज की वर्दी पहने, हाथ में लाठी और चेहरे पर अदम्य आत्मविश्वास वाला चेहरा उभर आता है. लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेताजी की एक ऐसी अनोखी प्रतिमा है, जो इस सामान्य छवि से बिल्कुल अलग है.

धोती-कुर्ता में 'नेताजी': यह प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस को भारतीय पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता और टोपी में दर्शाती है. हाथ में एक डायरी है, जिस पर ‘जय हिंद’ अंकित है. यह दृश्य किसी दस्तावेज़ी फिल्म का स्थिर चित्र लगता है, लेकिन यह एक मूर्ति है, जो आज़ादी के इतिहास की गवाही देती है.

धोती-कुर्ता में नेताजी की 78 साल पुरानी प्रतिमा, अब उपेक्षा की शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर रेलवे स्टेशन पर है प्रतिमा: इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि यह प्रतिमा 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, उसी दिन रायपुर रेलवे स्टेशन चौक पर स्थापित की गई थी. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल बंजारी ने इसके लिए पहल की थी और तत्कालीन मंत्री रामकृष्ण पाटिल ने इसका उद्घाटन किया था. यह संभवतः देश की एकमात्र प्रतिमा है, जिसमें नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की वर्दी में नहीं, बल्कि सादगीपूर्ण भारतीय परिधान में दर्शाया गया है.

अब उपेक्षा का शिकार: आज यह प्रतिमा गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे में है. कुछ साल पहले इसे रेलवे स्टेशन चौक से हटाकर स्टेशन परिसर में स्थापित कर दिया गया. इस दौरान इसके पास लगा वह शिलालेख हटा दिया गया, जिसमें इसके इतिहास और स्थापना से जुड़ी जानकारियां दर्ज थीं. अब यहां से गुजरने वाले लोगों को न तो इसका महत्व पता चलता है और न ही यह कि इसे किसने, कब और क्यों स्थापित किया था.

कोई सफाई नहीं, आसपास धूल: ईटीवी भारत की टीम जब स्थल पर पहुंची, तो निराशा का दृश्य सामने आया. प्रतिमा के आसपास महीनों से सफाई नहीं हुई थी, ठेले और दुकानें इस ऐतिहासिक धरोहर को ढंक रहे थे. चबूतरे पर सिर्फ ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस’ लिखा हुआ था. कोई छत्र, कोई प्रकाश व्यवस्था, कोई सूचना पट्ट, कुछ भी नहीं.

यह न सिर्फ नेताजी का अपमान है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की उस स्मृति का भी, जिसे संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है. यहां एक सूचना बोर्ड होना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि यह प्रतिमा कब और किसने लगाई, और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है- इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र

आज, जब हम स्वतंत्रता दिवस के 78 साल पूरे कर रहे हैं, यह सवाल खड़ा होता है—क्या हम उन स्मारकों, उन प्रतीकों और उन बलिदानों को सहेजने में नाकाम हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी मिली? नेताजी की यह दुर्लभ प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस सपने की निशानी है, जो उन्होंने देश के लिए देखा था. दिलचस्प बात यह है कि इस उपेक्षा के बीच भी, प्रतिमा के पीछे लगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी शान के साथ लहरा रहा था. मानो कह रहा हो—“मैं ही साक्षी हूँ उस इतिहास का, जिसे तुम भूल रहे हो.”