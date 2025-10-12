ETV Bharat / state

रविन्द्र सिंह भाटी : कैंपस से विधानसभा तक का सफर, जानिए किस फिल्म को देखना चाहते हैं जेन-जी MLA

पहले चुनाव में था इस बात का डर : जब रविन्द्र सिंह भाटी से उनके चुनावी सफर को लेकर ईटीवी भारत ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि टिकट नहीं मिलने के बाद एक तरफ उन्हें क्षेत्र के लोगों ने हिम्मत दी तो नतीजों की फिक्र ने उन्हें डर से घेरे रखा. टिकट नहीं मिलने के बाद मन में कई सवाल उठे, जिसका जवाब देवतुल्य जनता, सगे-साथी और अपनों के बीच मिला. भाटी कहते हैं कि चुनाव लड़ने के दौरान लाव-लश्कर वाले राजनीतिक दलों से मुकाबले का डर उन्हें सताता था, तो अपने लोगों का भरोसा उन्हें साहस दे रहा था. विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें जनता का भरोसा मिला. वे इसे जीत के सिलसिले में ब्रेक के ऊपर छह लाख से ज्यादा वोटर्स का खुद पर भरोसा अहम मानते हैं. वे कहते हैं चुनाव के दौर में जनता ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर रखा जो उन्हें आज भी याद है.

विरासत में मिली यह बातें : आज के अपने मुकाम को लेकर विधायक भाटी मानते हैं कि उन्हें विरासत में मेहनत मिली थी. इसके साथ ही अपनों का आशीर्वाद उनके साथ है. जिसकी बदौलत वे राजनीति के पायदान पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. अपने कॉलेज कैंपस के दौर को याद करते हुए रविन्द्र भाटी बताते हैं कि उन्होंने छात्र राजनीति के दौरान विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ख्याल मन में नहीं रखा था. साल 2016 से 2019 के छात्र जीवन के बाद संघर्ष के साथियों की ख्वाहिश पर पहले कैंपस के किंग बने और फिर राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक दी.

जेन-जी की पीढ़ी, विधानसभा में मुखर : साल 1997 में गडरा रोड इलाके की पंचायत के एक अध्यापक के घर जन्म लेने वाले रविन्द्र सिंह भाटी की पीढ़ी जेन-जी का हिस्सा है. हाल के दौर में जिस तरह से एशिया के कुछ देशों में इस युवा पीढ़ी का रूप देखने को मिला, उससे जुड़े सवाल पर शिव विधायक भाटी मानते हैं कि भारत में जेन-जी की पीढ़ी वाले युवा काफी जिम्मेदार हैं. वे देश को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि हमारे देश की इस पीढ़ी के युवा स्टार्टअप, इंटरप्रेनरशिप की ओर बढ़ रही है. जबकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के वाकये ने इस नस्ल को काफी बदनाम कर दिया है.

जयपुर: नेताजी नॉन पॉलिटिकल की ताजा कड़ी में ईटीवी भारत से रूबरू हुए राजस्थान के युवा विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की. उन्होंने कैंपस से विधानसभा तक के सफर के साथ ही, जीत के सिलसिले में ब्रेक को लेकर भी अपने मन की बात को साझा किया. इस बातचीत के दरमियान विधायक भाटी ने निजी जीवन के पहलुओं में अपनी पसंद-नापसंद के अलावा विरासत में मिली सीख के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि खाली वक्त में वे क्या करना चाहते हैं. ऐसी क्या चीज है जो रोजमर्रा के काम के बीच उन्हें मुश्किल से नसीब होती है और जब मिलती है तो वे उसका भरपूर आनंद लेते हैं.

ओरण से लेकर राजनीति भाषा का मुद्दा खास : विधानसभा में मुखर होकर राजस्थानी भाषा की हिमायत और सीमांत इलाके में ओरण भूमि पर हो रहे कब्जों से जुड़े सवाल को भाटी अपने क्षेत्र की आवाज मानते हैं. उनका कहना है कि जिन लोगों की बदौलत उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है. वे उनके लिए अगर मुखर होकर नहीं लड़े, तो फिर क्या किया. भाटी मानते हैं, भाषा हो या फिर ओरण, सब कुछ उनकी विरासत से जुड़ा है.

पिता ने चुनाव से पहले दी यह सीख : अपने पिता को लेकर चुनावी समर में मिली सीख से जुड़े सवाल पर रविन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि पिता की ओर से उन्हें कहा गया कि आप अपने जीवन के हर काम को शिद्दत के साथ पूरा करें. वे कैमरे पर भी अपने पिता की इस बात को लेकर सभी से अपील करते दिखे. उन्होंने कहा कि मेहनत आपको करनी होगी, चाहे फिर ब्रेक लगे, क्योंकि मुश्किल हालात ही अक्सर हौंसला दिया करते हैं. हर बार की परीक्षा को ईश्वर की ओर से लिया जा रहा इम्तिहान मानकर खड़े रहने से ही कामयाबी मिलती है. वे बताते हैं कि दबाव, अभाव और प्रभाव अक्सर कुछ खोने के डर से होता है. जबकि उनके पास खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं था.

जोधपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों संग रविन्द्र भाटी (Ravindra Bhati Social Media Account)

व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में तालमेल : अपने राजनीतिक जीवन के बीच व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े सवाल पर रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि उनके पिता एक अनुशासित किरदार रहे हैं, जो गांव, घर और स्कूल के बीच ही अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं. भाटी के मुताबिक उनके पिता ने राजनीति को अलग रखने का पैगाम दिया, जिसे वे खुद तक सीमित रख रहे हैं. अपनी पत्नी के सहयोग जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि वे हर कदम पर उनके साथ हैं, वरना राजधानी में रहकर क्षेत्र की आवाम की आवाज को उठाना इतना आसान नहीं रहता. साथ ही सियासी मसरूफियत के बीच पत्नी की शिकायत जुड़े सवाल को उन्होंने हंसकर टाल दिया.

रविन्द्र सिंह भाटी का परिवार (Ravindra Bhati Social Media Account)

यह काम है सबसे ज्यादा पसंद : अपने निजी जीवन में पसंद से जुड़े सवाल पर रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि उन्हें नींद लेना काफी पसंद है. अगर कोई उन्हें 18 घंटे भी सोने का मौका दें, तो वे इसे नहीं गंवाना चाहेंगे. साथ ही चेहरे की चमक के पीछे उन्होंने अपनों के साथ को बड़ा कारण बताया. भाटी कहते हैं कि नींद लेने का मौका वे कभी भी नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे सफर के दौरान झपकी लेनी हो या फुर्सत के पलों में आराम करना हो. साथ ही वे कहते हैं कि किसी भी शख्स को पसंद वही चीज होती है, जो आसानी से नहीं मिलती है. साथ ही वे बताते हैं कि स्कूल और कैंपस के दौर में पिता के पीटीआई होने के कारण उन्होंने कुश्ती काफी खेली है, लेकिन अब सियासी अखाड़े में उस कुश्ती का अंदाज बदल गया है.

पत्नी और बच्चों के साथ रविन्द्र भाटी (Ravindra Bhati Social Media Account)

इस फिल्म को देखने की है हसरत : विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की फिल्में देखना काफी पसंद है. हालांकि, एक फिल्म को कई मर्तबा पूरा करने में महीना बीत जाता है. रोजाना 5 से 10 मिनट का वक्त निकालकर वे किसी मूवी को पूरा करने में एक महीना तक लगा देते हैं. भाटी की पसंदीदा फिल्म से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बायोग्राफी के साथ रोचक फिल्में देखने को तवज्जो देते हैं.

भाटी मानते हैं कि एक्शन फिल्मों का दौर चला गया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्हें जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला है, जिसके बाद वे यह फिल्म देखना चाहते हैं और इसके लिए कई बार अपने स्टाफ और साथियों से चर्चा कर चुके हैं. फिल्म की शूटिंग राजस्थान में होने और बीकानेर से जुड़ी कहानी के कारण वे दर्शकों से भी इस फिल्म को देखने की अपील करते हैं.