राजस्थान की सियासत में परिवारवाद की अमरबेल, ऐसे 43 विधायक और सांसद

वसुंधरा राजे, हनुमान बेनीवाल एवं सचिन पायलट ( ETV Bharat File photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 21, 2025 at 1:37 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 1:45 PM IST 3 Min Read

जयपुर: भले सभी राजनीतिक दल परिवारवाद समाप्त करने का दंभ भरते हों, लेकिन एक भी पार्टी इससे अछूती नहीं है. राजस्थान की सियासत में भी परिवारवाद अमरबेल की तरह बढ़ रही है. एडीआर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में हर छठा नेता परिवारवाद के चलते सियासत में पांव जमाए हुए है. राजस्थान में 32 विधायक, 7 लोकसभा और चार राज्यसभा सांसद ऐसे हैं, जिनका परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय है. ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य की सियासत में परिवारवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं. आम कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए मौका: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि परिवारवाद से कोई दल अछूता नहीं है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य दल. इन दलों से विधायक-सांसद बने नेता यही चाहते हैं कि उनकी विरासत बेटे, बेटी, पत्नी या भाई संभाले. वे इसके लिए पार्टी पर दबाव बनाते हैं. मजबूरी में पार्टी को बात माननी पड़ती है. पार्टी बात नहीं माने तो ऐसे नेता बगावत का बिगुल बजा देते हैं. इससे पार्टी को नुकसान होता है. इसी को देखते पार्टी वंशवाद पर मुहर लगा देती है. पढ़े:उपचुनाव में जनता ने परिवारवाद और दिग्गजों को नकारा, 7 में से 5 पर भाजपा का कब्जा, BAP-कांग्रेस को मिली 1-1 सीट गलत परंपरा: राजीव जैन का कहना है कि मारवाड़ और शेखावाटी में कई राजनीतिक परिवार इतने प्रभावी हैं कि उन्हीं के परिवार से विधायक-सांसद चुनकर आते रहे हैं. हालांकि यह गलत परंपरा है. परिवार से टिकट मिलते रहेंगे तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा. हालांकि अब परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठने लगी है. ताजा उदाहरण झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में दिखा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंदरखाने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया. सभी दलों को चाहिए कि परिवारवाद से बचें और आम कार्यकर्ताओं को भी मौका दें.

