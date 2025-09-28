ETV Bharat / state

हिमाचल में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए कई वार

जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भतीजे ने चाचा की हत्या की
भतीजे ने चाचा की हत्या की (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां उपमंडल के लुदरेड गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी. हमले की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने चाचा पर आठ बार चाकू से वार किए.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अशोक कुमार (उम्र लगभग 45 वर्ष) रविवार सुबह करीब 8 बजे के आसपास घर से रोजाना की तरह मजदूरी के लिए निकले थे. रास्ते में ही उनका सामना भतीजे सुखविदर से हो गया. सड़क किनारे हुई कहासुनी अचानक झगड़े में बदल गई और गुस्से में आकर सुखविंदर ने अपनी जेब से चाकू निकाला. देखते ही देखते उसने अशोक कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अशोक गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुके थे.

टांडा अस्पताल ले जाते ही मौत

परिजन और ग्रामीण घायल अशोक को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, शोक और आक्रोश का माहौल बन गया

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि 'पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे के कारणों की हर कोण से तफ्तीश चल रही है. परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.'

गांव में शोक की लहर

लुदरेड गांव के लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं. ग्रामीणों का कहना है कि झगड़ा अचानक बढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नौबत हत्या तक पहुंच जाएगी. दोनों के बीच जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था. प्रशासन से मांग है कि पारिवारिक विवादों को लेकर जागरूकता और मध्यस्थता तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: UNESCO के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनी हिमाचल की ये खूबसूरत घाटी

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPHEW MURDER UNCLE KANGRAHIMACHAL MURDERLAND DISPUTE MURDER KANGRAकांगड़ा मर्डरKANGRA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.