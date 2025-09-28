ETV Bharat / state

हिमाचल में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए कई वार

धर्मशाला: कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां उपमंडल के लुदरेड गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी. हमले की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने चाचा पर आठ बार चाकू से वार किए.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अशोक कुमार (उम्र लगभग 45 वर्ष) रविवार सुबह करीब 8 बजे के आसपास घर से रोजाना की तरह मजदूरी के लिए निकले थे. रास्ते में ही उनका सामना भतीजे सुखविदर से हो गया. सड़क किनारे हुई कहासुनी अचानक झगड़े में बदल गई और गुस्से में आकर सुखविंदर ने अपनी जेब से चाकू निकाला. देखते ही देखते उसने अशोक कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अशोक गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुके थे.

टांडा अस्पताल ले जाते ही मौत

परिजन और ग्रामीण घायल अशोक को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, शोक और आक्रोश का माहौल बन गया