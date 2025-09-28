हिमाचल में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, चाकू से किए कई वार
जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:41 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां उपमंडल के लुदरेड गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी. हमले की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने चाचा पर आठ बार चाकू से वार किए.
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अशोक कुमार (उम्र लगभग 45 वर्ष) रविवार सुबह करीब 8 बजे के आसपास घर से रोजाना की तरह मजदूरी के लिए निकले थे. रास्ते में ही उनका सामना भतीजे सुखविदर से हो गया. सड़क किनारे हुई कहासुनी अचानक झगड़े में बदल गई और गुस्से में आकर सुखविंदर ने अपनी जेब से चाकू निकाला. देखते ही देखते उसने अशोक कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अशोक गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुके थे.
टांडा अस्पताल ले जाते ही मौत
परिजन और ग्रामीण घायल अशोक को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, शोक और आक्रोश का माहौल बन गया
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि 'पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे के कारणों की हर कोण से तफ्तीश चल रही है. परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.'
गांव में शोक की लहर
लुदरेड गांव के लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं. ग्रामीणों का कहना है कि झगड़ा अचानक बढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नौबत हत्या तक पहुंच जाएगी. दोनों के बीच जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था. प्रशासन से मांग है कि पारिवारिक विवादों को लेकर जागरूकता और मध्यस्थता तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
