ETV Bharat / state

चाची को घर में अकेला देख की जबरदस्ती, विरोध करने पर कर दी हत्या, आरोपी भतीजा गिरफ्तार

बाड़मेर: जिले के सेड़वा थाना इलाके में एक दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी भतीजा, चाची को घर में अकेला देखकर उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था. जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके सिर पर वार करके हत्या कर दी थी.

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि गत 6 अक्टूबर को पुलिस थाना सेड़वा के हल्का क्षेत्र के एक गांव में महिला की निर्मम तरीके से हत्या करने की वारदात सामने आई थी. आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर तलाश शुरू की गई. उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों के अनुसंधान, ग्रामीण व परिजनों से पूछताछ के आधार पर यह बात सामने आई कि वारदात को किसी पड़ोसी या रिश्तेदार ने अंजाम दिया है. इसके बाद मृतका के रिश्ते में भतीजे की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उससे गहन पूछताछ की गई. भतीजे ने पूछताछ में स्वीकार किया कि 6 अक्टूबर को दिन में करीब दो ढाई बजे घर में चाची को अकेली पाकर सिर पर वार कर हत्या कर दी थी.