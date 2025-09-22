ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में भतीजे ने फूंका चाचा का घर, गिरफ्त में आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मामला बेहद गंभीर था क्योंकि इसमें जान से मारने की धमकी और आगजनी दोनों शामिल थे. आरोपी रिखीराम यादव को पकड़ लिया गया है और पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है: हेमंत पटेल, थाना पलारी प्रभारी

बलौदा बाजार: पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम औरासी में पारिवारिक रंजिश ने बड़ा रूप ले लिया. युवक ने अपने ही चाचा और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के बाद उनके घर में आग लगा दी. इस घटना में घर का छप्पर, आंगन में रखी मोटरसाइकिल, पलंग और कुर्सी समेत कई सामान जलकर खाक हो गए. आगजनी के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. भतीजे ने फूंका चाचा का घर: पलारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी भगवान सिंह यादव, निवासी ग्राम औरासी ने 27 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. फरियादी ने बताया कि 26 अगस्त की शाम करीब 6 बजे उसका भतीजा रिखीराम यादव पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर के सामने आया और गाली-गलौच करने लगा. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने भगवान सिंह के बेटे सोनू यादव के पैर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई.

जान से मारने की धमकी: मारपीट के बाद आरोपी जाते-जाते प्रार्थी पक्ष को खुलेआम जान से मारने की धमकी भी देकर गया. डर के माहौल में भगवान सिंह और उनका परिवार उसी रात अपने पड़ोसी के घर सोने चले गए. रात करीब 10:30 बजे आरोपी रिखीराम वापस लौटा और मौके का फायदा उठाकर चाचा के छप्पर वाले घर में आग लगा दी. देखते ही देखते आग ने पूरे आंगन को अपनी चपेट में ले लिया. घर में रखी मोटरसाइकिल, पलंग, कुर्सी और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया.



आरोपी ने वीडियो किया वायरल: आरोपी ने आगजनी करने का वीडियो और फोटो वायरल कर सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाई जिससे गांव वाले इस घटना से डर गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पलारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 303/2025 दर्ज कर लिया. इसमें धारा 296, 351(2), 115(2), 326(G) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया.



एसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश: पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई. थाना प्रभारी पलारी और उनकी टीम ने लगातार प्रयास कर आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने पहले चाचा के बेटे पर हमला किया, फिर गाली-गलौच कर धमकी दी और बाद में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया. बाद में पलारी पुलिस ने आरोपी रिखीराम यादव (21 वर्ष), निवासी ग्राम औरासी को गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को आरोपी न्यायालय में पेश किया गया.