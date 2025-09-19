मिडडे मील के आटे में कीड़े और दाल बिल्कुल पानी जैसी, नेपानगर SDM ने देखी हकीकत
नेपानगर के डोईफोड़िया स्कूल में बच्चों के लिए बन रहे मिडडे मील का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण. आटा फिंकवाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 11:05 AM IST
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के स्कूलों में संचालित मिडडे मील योजना की हालत खराब है. लगातार कार्रवाई के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे पता चलता है कि मिडडे मील को लेकर कितनी लापरवाही की जा रही है. खासकर गांवों में तो हालत ज्यादा खराब है. बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के डोईफोड़िया गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल का जब एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया तो चौंक गए.
खाना बनाने वाली समूह की महिलाओं को डांटा
स्कूल में एसडीएम भागीरथ वाखला पहुंचे और सीधे जहां मिडडे मील बनता है वहां का निरीक्षण किया. यहां मध्याह्न भोजन बनाने में अनियमितता पाई गई. आटे में कीड़े नजर आए. बच्चों को परोसे जाने वाली दाल भी पतली पाई गई. यह देख एसडीएम भड़क गए, उन्होंने तत्काल आटा फिंकवाया. साथ ही खाना बनाने वाले समूह को फटकार लगाई. हाल ही में कलेक्टर हर्ष सिंह ने समय सीमा की बैठक में अफसरों को स्कूलों की जांच के निर्देश दिए हैं. इसके बाद चेकिंग चल रही है.
खराब आटा देख भड़के एसडीएम
कलेक्टर के आदेश के बाद अफसर अपने क्षेत्र के स्कूलों की जांच में जुट गए हैं. इसी कड़ी में नेपानगर एसडीएम भागीरथ वाखला भी जांच के लिए निकल पड़े. उन्होंने डोईफोड़िया गांव की सरकारी माध्यमिक स्कूल की जांच की. यहां पुराने गेहूं को पीसकर समूह की महिलाएं रोटी बनाने की तैयारी में थीं. लेकिन पिसे हुए आटे में धंदोरे फैले हुए थे. ये देखकर एसडीएम नाराज हो गए. एसडीएम समूह की महिलाओं को फटकार लगाई.
एसडीएम ने खराब आटा फिंकवाया
एसडीएम ने करीब 10 किलो आटा फिंकवा दिया. इसके बाद साफ सुथरे आटे की रोटी बनाकर बच्चों को परोसी गई. साथ ही समूह की महिलाओं को भोजन बनाते समय साफ-सफाई रखने सहित भोजन में बेहतर सुधार के निर्देश दिए. एसडीएम भागीरथ वाखला ने बताया "शासकीय माध्यमिक स्कूल डोईफोड़िया में निरीक्षण किया. इस दौरान समूह की महिलाएं खराब आटा का इस्तेमाल करते पाई गईं. आटा खराब हो चुका था."
एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन को दिए निर्देश
एसडीएम ने बताया "इसके बाद भी समूह की महिलाएं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी. साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मैंने समूह की महिलाओं को चेतावनी दी है कि भोजन की गुणवत्ता सुधारें, साफ सफाई भी रखने को कहा गया है. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि समय-समय पर मिड डे मील की जांच करें."