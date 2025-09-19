ETV Bharat / state

मिडडे मील के आटे में कीड़े और दाल बिल्कुल पानी जैसी, नेपानगर SDM ने देखी हकीकत

नेपानगर के डोईफोड़िया स्कूल में बच्चों के लिए बन रहे मिडडे मील का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण. आटा फिंकवाया.

midday meal worms in flour
नेपानगर क्षेत्र के स्कूल में मिडडे मील योजना का निरीक्षण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के स्कूलों में संचालित मिडडे मील योजना की हालत खराब है. लगातार कार्रवाई के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे पता चलता है कि मिडडे मील को लेकर कितनी लापरवाही की जा रही है. खासकर गांवों में तो हालत ज्यादा खराब है. बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के डोईफोड़िया गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल का जब एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया तो चौंक गए.

खाना बनाने वाली समूह की महिलाओं को डांटा

स्कूल में एसडीएम भागीरथ वाखला पहुंचे और सीधे जहां मिडडे मील बनता है वहां का निरीक्षण किया. यहां मध्याह्न भोजन बनाने में अनियमितता पाई गई. आटे में कीड़े नजर आए. बच्चों को परोसे जाने वाली दाल भी पतली पाई गई. यह देख एसडीएम भड़क गए, उन्होंने तत्काल आटा फिंकवाया. साथ ही खाना बनाने वाले समूह को फटकार लगाई. हाल ही में कलेक्टर हर्ष सिंह ने समय सीमा की बैठक में अफसरों को स्कूलों की जांच के निर्देश दिए हैं. इसके बाद चेकिंग चल रही है.

ऐसा है मिडडे मील, आटे में कीड़े और दाल पानी जैसी (ETV BHARAT)

खराब आटा देख भड़के एसडीएम

कलेक्टर के आदेश के बाद अफसर अपने क्षेत्र के स्कूलों की जांच में जुट गए हैं. इसी कड़ी में नेपानगर एसडीएम भागीरथ वाखला भी जांच के लिए निकल पड़े. उन्होंने डोईफोड़िया गांव की सरकारी माध्यमिक स्कूल की जांच की. यहां पुराने गेहूं को पीसकर समूह की महिलाएं रोटी बनाने की तैयारी में थीं. लेकिन पिसे हुए आटे में धंदोरे फैले हुए थे. ये देखकर एसडीएम नाराज हो गए. एसडीएम समूह की महिलाओं को फटकार लगाई.

midday meal worms in flour
मिडडे मील की दाल पानी जैसी (ETV BHARAT)
midday meal worms in flour
मिडडे मील के आटे में मिले कीड़े (ETV BHARAT)

एसडीएम ने खराब आटा फिंकवाया

एसडीएम ने करीब 10 किलो आटा फिंकवा दिया. इसके बाद साफ सुथरे आटे की रोटी बनाकर बच्चों को परोसी गई. साथ ही समूह की महिलाओं को भोजन बनाते समय साफ-सफाई रखने सहित भोजन में बेहतर सुधार के निर्देश दिए. एसडीएम भागीरथ वाखला ने बताया "शासकीय माध्यमिक स्कूल डोईफोड़िया में निरीक्षण किया. इस दौरान समूह की महिलाएं खराब आटा का इस्तेमाल करते पाई गईं. आटा खराब हो चुका था."

एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन को दिए निर्देश

एसडीएम ने बताया "इसके बाद भी समूह की महिलाएं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी. साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मैंने समूह की महिलाओं को चेतावनी दी है कि भोजन की गुणवत्ता सुधारें, साफ सफाई भी रखने को कहा गया है. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि समय-समय पर मिड डे मील की जांच करें."

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPANAGAR SDM INSPECTIONMADHYA PRADESH MIDDAY MEALCORRUPTION IN MIDDAY MEALSMP MIDDAY MEAL BUDGETMIDDAY MEAL WORMS IN FLOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.