Watch: पानीपत स्पा सेंटर में नेपाली युवक ने की छेड़छाड़! युवतियों ने पीटा तो आरोपी छत से कूदा, पैर टूटे - PANIPAT SPA CENTER

Panipat spa center ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 13, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 9:58 AM IST 2 Min Read

पानीपत: अंसल सुशांत सिटी में एक स्पा सेंटर में गुरुवार रात हंगामा हो गया. एक नेपाली युवक ने स्पा सेंटर की युवतियों के साथ छेड़छाड़ की और उनका पर्स छीनने की कोशिश की. इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी. छेड़छाड़ का विरोध करते हुए युवतियों ने युवक को चप्पल और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया. मौके पर भीड़ जुटने लगी, जिससे डरकर युवक ने स्पा सेंटर की छत से छलांग लगा दी. इस दौरान उसके पैरों की हड्डियां टूट गईं. सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना: ये पूरी वारदात स्पा सेंटर के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है. पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पानीपत स्पा सेंटर में नेपाली युवक ने की छेड़छाड़ (Etv Bharat) युवक का बयान- इशारा करके बुलाया: नेपाली युवक ने पुलिस को बताया कि वो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था. दूसरे सेमेस्टर में कंपार्टमेंट आने के बाद वो रुपये जुटाने के लिए पानीपत आया. वो दो महीने से अंसल के एक होटल में काम कर रहा था. गुरुवार को उसने नौकरी छोड़ दी और शुक्रवार को नेपाल की फ्लाइट बुक की. वो होटल के बाहर वेतन का इंतजार कर रहा था, तभी स्पा सेंटर की युवतियों ने उसे इशारा करके बुलाया. युवक के अनुसार, पहली मंजिल पर पहुंचने पर युवतियों ने उससे 1500 रुपये लिए, लेकिन जब उसने हाथ पकड़ा तो उसे धक्का दे दिया गया. जिससे उसकी टांगे टूट गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. युवतियों का आरोप- पर्स छीना, गाली-गलौज की: स्पा सेंटर की युवतियों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात युवक उनके पास आया और एक युवती का हाथ पकड़ लिया. उसने 1500 रुपये दिखाकर साथ चलने को कहा और पर्स छीन लिया. विरोध करने पर युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद युवतियों ने उसकी पिटाई की, जिससे डरकर वह छत से कूद गया. पुलिस की कार्रवाई शुरू: पानीपत पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ें- करनाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, स्पा की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 10 युवतियां सहित 14 गिरफ्तार - SEX RACKET BUSTED IN KARNAL

Last Updated : July 13, 2025 at 9:58 AM IST