Gen Z प्रोटेस्ट पर DU में पढ़ रहे नेपाल के छात्रों ने कहा- हिंसा गलत लेकिन नए सुधारों की मांग का समय

नई दिल्ली: नेपाल इन दिनों गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे देश की राजनीतिक स्थितियां और भी अस्थिर हो गई हैं. इस कदम के पीछे देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युवा-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को कारण माना जा रहा है. ये प्रदर्शन खासकर सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए थे और अब पूरे नेपाल में फैल चुके हैं. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहें नेपाल के छात्रों ने प्रतिक्रिया दी हैं.

डॉन्यी सेंग नामक छात्र ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के खिलाफ आलोचना और विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है. विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो, जिससे सरकार को समझने और सुधार करने का मौका मिले. सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज बंद करना उनकी स्वतंत्रता का हनन है. इससे असर लोकतंत्र पर बुरा पड़ता है और इससे अशांति और बढ़ सकती है.

दिल्ली में पढ़ रहे नेपाल के छात्रों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

छात्रों पर हिंसक कार्रवाई: वहीं हिरक विश्वास नामक छात्र ने इस स्थिति को नेपाल के लोकतांत्रिक रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बताया. उन्होंने कहा कि नेपाल 2008 में एक लोकतांत्रिक देश बना था और लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार. सरकार ने युवा छात्रों पर बहुत ही ज्यादा हिंसक कार्रवाई की. इसमें पुलिस की तरफ से 15-17 साल के छात्रों पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई छात्रों की जान गई. ऐसे में जनता का अधिकार बनता है कि वे आवाज उठाएं और नये बदलाव और सुधार की मांग करें. यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे देश में नया सिस्टम बना सके. यह समय न केवल विरोध का है, बल्कि नए सुधारों की भी मांग का भी है.