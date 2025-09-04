गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में बुधवार देर रात पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के बाद नेपाली मूल का शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी का नाम जगत बहादुर, उम्र पैंतीस साल, जो नेपाल के कैलाली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके में ताऊ देवीलाल पार्क के पास यह अपराधी किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा था. इसी दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर-43 की टीम ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी. गोलियां पुलिस की गाड़ी पर लगीं.

बैग से पिस्तौल सहित कई प्रकार के हथियार बरामदः पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी लगातार फायर करता रहा. आखिरकार जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और आरोपी मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा. घायल हालत में उसे तुरंत सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं पुलिस को मौके से आरोपी का बैग मिला जिसमें पिस्तौल, जिंदा कारतूस, लोहा काटने का कटर, पिलास, पेचकस जैसे कई अन्य सामान बरामद किए गए. घटनास्थल से छह खाली कारतूस भी बरामद हुए, जिनमें चार आरोपी के और दो पुलिस के चलाए हुए थे. एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच की.

मकान मालिक को बनाता था निशानाः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला है. आरोपी जगत बहादुर सोशल मीडिया पर फर्जी नाम और फर्जी आईडी बनाकर भारत में घरों में काम करने वाले नेपाली युवाओं से दोस्ती करता था. उन्हीं की मदद से वह मकान मालिक और उनके परिवार को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देता था. फिर घरों से कीमती सामान चुराकर नेपाल भाग जाता था. चोरी का सामान वह टैक्सी से नेपाल ले जाता और कुछ समय बाद फिर से नए नाम और नई पहचान के साथ भारत लौट आता था"

मुंबई में 20 लाख की चोरी की वारदात को दे चुका है अंजामः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने आगे कहा कि गुरुग्राम ही नहीं, आरोपी पहले भी कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. गुरुग्राम, पंजाब और उत्तराखंड में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं. मुंबई में भी पिछले साल इसने अपने साथियों के साथ बीस लाख रुपये की चोरी की वारदात की थी. नेपाल पुलिस ने भी इसे चोरी के मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन हाल ही में यह जेल से बाहर आया और भारत में नई वारदात की साजिश रचने पहुंच गया था." पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपने बाकी साथियों और बड़ी वारदातों का खुलासा करेगा.

