प्रेम प्रसंग में असफल होने पर मंदाकिनी में कूदी युवती, तभी हुआ चमत्कार

रुद्रप्रयाग: शनिवार सुबह जिले के अगस्त्यमुनि नगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई. जहां प्रेम प्रसंग में आहत एक युवती ने मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद कुछ साहसी लोगों ने नदी में कूदकर युवती को बाहर निकाल लिया. इससे एक बड़ी घटना होने से बच गई.

मंदाकिनी नदी में कूदी युवती: मिली जानकारी के अनुसार युवती का एक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. बताया जा रहा है कि जब प्रेमी ने इंकार किया तो युवती मानसिक रूप से टूट गई. शनिवार सुबह सौड़ी के पास मंदाकिनी नदी में कूद गई.

नेपाल मूल के लोगों ने बचा ली जान: संयोग से वहां रेत निकाल रहे नेपाली मूल के लोगों ने युवती को छलांग लगाते हुए देख लिया और बिना समय गंवाए नदी में कूदकर उसकी जान बचा ली. घटना की सूचना तुरंत थाना अगस्त्यमुनि को दी गई. SDRF एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं पर जताई चिंता: स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि युवाओं में भावनात्मक असंतुलन और प्रेम प्रसंगों में बढ़ती अति-प्रतिक्रियाएं अब समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन रही हैं. क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो भविष्य में एक सामाजिक संकट का रूप ले सकती हैं.