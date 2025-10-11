प्रेम प्रसंग में असफल होने पर मंदाकिनी में कूदी युवती, तभी हुआ चमत्कार
युवती को नदी में कूदते देख वहां काम कर रहे नेपाली मूल के लोगों ने छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2025 at 6:52 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 7:27 PM IST
रुद्रप्रयाग: शनिवार सुबह जिले के अगस्त्यमुनि नगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई. जहां प्रेम प्रसंग में आहत एक युवती ने मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद कुछ साहसी लोगों ने नदी में कूदकर युवती को बाहर निकाल लिया. इससे एक बड़ी घटना होने से बच गई.
मंदाकिनी नदी में कूदी युवती: मिली जानकारी के अनुसार युवती का एक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. बताया जा रहा है कि जब प्रेमी ने इंकार किया तो युवती मानसिक रूप से टूट गई. शनिवार सुबह सौड़ी के पास मंदाकिनी नदी में कूद गई.
नेपाल मूल के लोगों ने बचा ली जान: संयोग से वहां रेत निकाल रहे नेपाली मूल के लोगों ने युवती को छलांग लगाते हुए देख लिया और बिना समय गंवाए नदी में कूदकर उसकी जान बचा ली. घटना की सूचना तुरंत थाना अगस्त्यमुनि को दी गई. SDRF एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.
स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं पर जताई चिंता: स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि युवाओं में भावनात्मक असंतुलन और प्रेम प्रसंगों में बढ़ती अति-प्रतिक्रियाएं अब समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन रही हैं. क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो भविष्य में एक सामाजिक संकट का रूप ले सकती हैं.
आपदा प्रबंधन अधिकारी ने ये कहा: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि-
केदारघाटी के सौड़ी में एक युवती ने मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी. पास में रेत निकाल रहे नेपाली मूल के लोगों ने युवती को नदी से बाहर निकाला. सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके भी मौके पर पहुंची और युवती को 108 एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया.
-नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-
शनिवार को 18 वर्ष की युवती ने मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसडीआरएफ टीम को मौके पर भेजा. अपर उपनिरीक्षक हरीश बंगारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने युवती को नदी से सकुशल निकाल लिया है. टीम की ओर से तत्परता दिखाते हुए बिना समय गंवाए युवती को सुरक्षित राजमार्ग तक पहुंचाया गया और फिर प्राथमिक उपचार को लेकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया.
आत्महत्या नहीं है समाधान: यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).
