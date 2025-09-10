वाराणसी-काठमांडू फ्लाइट कैंसिल; एयरलाइन को लौटाने पड़े यात्रियों के पैसे
बुद्धा एयरवेज के मैनेजर उद्धव सुवेदी ने बताया कि नेपाल 4-5 दिनों में हालात सामान्य होने पर फ्लाइट का संचालन शुरू होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:34 AM IST
वाराणसी: नेपाल में हुई हिंसा ने वाराणसी के पर्यटन पर भी असर डाला है. वाराणसी से काठमांडू की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है. एयरलाइंस ने पैसेंजर्स के पैसे तक वापस कर दिए हैं. हालांकि एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स को उम्मीद है, कि जल्द ही हालात सुधरेंगे. वाराणसी-काठमांडू के बीच पर्यटन फिर से बेहतर होगा.
वाराणसी से रोजाना सुबह 8:30 बजे काठमांडू के लिए फ्लाइट जाती है. बुद्धा एयरवेज की यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑपरेट करती है. काठमांडू से यह फ्लाइट सुबह 7 बजे चलकर 8 बजे वाराणसी पहुंचती है. नेपाल एयरपोर्ट पर हालात ठीक न होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी. जो पर्यटक नेपाल जाने वाले थे, वह खुद भी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं. कुछ पैसेंजर अपनी यात्रा रि-शेड्यूल कर रहे हैं.
बुद्धा एयरवेज के मैनेजर उद्धव सुवेदी ने बताया कि नेपाल में हिंसा तेजी से बढ़ रही है. जेन जेड अपनी मांगों को लेकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं. एयरपोर्ट भी उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया है. वहां पर सुरक्षा नहीं है. ऐसे में बीते दो दिनों से लोग अपनी बुकिंग कैंसल कर रहे हैं. बुधवार को हमारी फ्लाइट भी कैंसिल हो चुकी है. अब यात्रियों ने भी टिकट कैंसिल करा दिए हैं, उनके टिकट के पैसे वापस किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि लगभग 45 यात्रियों के साथ यह विमान बुधवार को उड़ान भरने वाली थी. 4 से 5 दिनों के बाद जब यह हिंसा बंद हो जाएगी, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी, तब वहां फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा.
