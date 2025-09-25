मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से नेपाल की छात्रा ने लिया प्रवेश
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा के तहत दो सीटों पर और एडमिशन होना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2025 at 3:18 PM IST
सरगुजा: अंबिकापुर के राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार से सेंट्रल पूल कोटा से भी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच नेपाल की छात्रा ने कॉलेज पहुंचकर एडमिशन लिया. इस दौरान कॉलेज के अधिष्ठाता, अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने छात्रा का एडमिशन लेटर सौंपा. इसके साथ ही कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से भी प्रवेश की प्रक्रिया जारी है.
एमबीबीएस की कुल 125 सीटों पर एडमिशन: राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में 2025-26 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है. मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 125 सीटों में से स्टेट कोटा में 104, ऑल इंडिया कोटा में 18 और सेंट्रल पूल कोटा में 3 सीटें स्वीकृत है. मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा के लिए पहले चरण में ही 96 छात्र छात्राओं ने यूजी की कक्षाओं में प्रवेश लिया है जबकि ऑल इंडिया कोटा से भी अब तक 8 छात्र छात्राएं एडमिशन ले चुके हैं. बुधवार को कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से नेपाल की छात्रा संजना यादव ने एडमिशन लिया है. कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से प्रवेश लेने आई छात्रा संजना यादव के दस्तावेजों की जांच की गई. जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लिया गया. इसके साथ ही कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से नेपाल की एक अन्य छात्रा को सीट स्वीकृत किया गया था लेकिन वे एडमिशन के लिए नहीं आई. ऐसे में शेष दोनों सीटों के लिए फिर से नाम जारी किए जाएंगे. वहीं ऑल इंडिया कोटा के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार तक चलेगी जबकि स्टेट कोटा के दूसरे चरण की प्रक्रिया 25 सितम्बर से शुरू हो रही है.
सेंट्रल पूल कोटा क्या है: सेंट्रल पूल कोटा के तहत एडमिशन नीट के माध्यम से ही होता है. यह कोटा उन छात्र छात्राओं के लिए हैं जो विभिन्न श्रेणियों से आते हैं. जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के छात्र, कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बच्चे या आतंकवाद या अन्य विशिष्ट त्रासदियों से प्रभावित परिवारों के सदस्य. इसके तहत सीटों का आवंटन स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से होता है.