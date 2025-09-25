ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा से नेपाल की छात्रा ने लिया प्रवेश

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नेपाल की छात्रा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 25, 2025 at 3:18 PM IST 3 Min Read